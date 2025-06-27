Визит Исполнительного Директора РЭЦЦА в Ашхабад

В Ашхабаде с визитом находится недавно назначенный исполнительный директор РЭЦЦА Батыр Мамедов. Он провёл ряд плодотворных переговоров с представителями правительства Туркменистана, включая МИД и Министерство охраны окружающей среды. Эти встречи заложили основу для дальнейшего укрепления партнёрства в сфере экологии, климата и устойчивого развития.

Встреча с Исполнительным директором Регионального экологического центра Центральной Азии в МИД Туркменистана

26 июня 2025 года в МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с вновь назначенным Исполнительным директором Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) Батыром Мамедовым.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов в области охраны окружающей среды, экологии и изменения климата. Были рассмотрены вопросы взаимодействия, в частности, усилия стран ЦА в борьбе с негативными последствиями изменения климата, международные инициативы Туркменистана в области охраны окружающей среды, а также вопросы реализации совместных проектов.

Oтмечено, что ратифицировав Рамочную Конвенцию по изменению климата ООН, Киотский протокол и Парижское соглашение, Туркменистан выполняет все взятые на себя обязательства.

Также стороны обсудили активную работу Проектного офиса РЭЦЦА в Туркменистане, деятельность которого нацелена на содействие развитию регионального диалога между представителями природоохранных и водных ведомств стран региона.

Собеседники выразили обоюдную заинтересованность в развитии взаимовыгодных связей между Туркменистаном и РЭЦЦА.

РЭЦЦА и Министерство охраны окружающей среды Туркменистана укрепляют сотрудничество по ключевым экологическим инициативам

Днем ранее Исполнительный директор РЭЦЦА Батыр Мамедов провёл рабочую встречу с министром охраны окружающей среды Туркменистана Чарыгелди Бабаниязовым, заместителем министра охраны окружающей среды Туркменистана Нуры Жумашовым и заместителем начальника управления международного управления министерства охраны окружающей среды Туркменистана Мергеном Юсуповым. Также во встрече принял участие директор проектного офиса РЭЦЦА в Туркменистане Мерген Кепбанов.

Батыр Мамедов ознакомил представителей министерства с приоритетами и планами РЭЦЦА, в том числе с новыми инициативами и проектами. Он отметил проект «Единое здоровье» (One Health), реализуемый при поддержке Всемирного банка, и проект RESILAND CA+. Программа RESILAND CA+ (Восстановление устойчивых ландшафтов в Центральной Азии) – это флагманская инициатива Всемирного банка, направленная на решение проблем деградации земель и укрепление устойчивости к изменению климата в Центральной Азии.

На встрече обсуждался широкий круг вопросов в области охраны окружающей среды и особое внимание было уделено вопросам биоразнообразия, рационального использования водных ресурсов, управления отходами, а также подготовке дорожной карты и разработке национальной стратегии по управлению отходами.

Министр охраны окружающей среды Туркменистана Чарыгелди Бабаниязов предложил разработать пилотный проект по созданию питомников лиственных деревьев в дополнение к хвойным. Кроме того, он выразил поддержку запуска проекта «Стимулирование положительной для природы трансформации сельскохозяйственного сектора Туркменистана в целях повышения устойчивости к изменению климата» ГЭФ-8, направленного на устойчивое развитие и охрану окружающей среды.

Заместитель министра охраны окружающей среды Туркменистана Нуры Жумашов поделился планами по реализации программы RESILAND в Туркменистане, включая помощь Институту пустынь и закупку лабораторного оборудования.

Директор проектного офиса РЭЦЦА в Туркменистане Мерген Кепбанов проинформировал о международных инициативах, включая программу Монтевидео по экологическому праву, реализуемую ЮНЕП. Программа может оказать поддержку Министерству охраны окружающей среды в разработке лесного кадастра и экологического атласа. Он рекомендовал назначить национальное координационное лицо от Министерства охраны окружающей среды Туркменистана для участия в программе и привлечения финансовых средств для новых проектов.

В ходе встречи стороны также обсудили вопрос участия Туркменистана в Пятнадцатой Центрально-Азиатской программе лидерства (ЦАПЛ), которая проводится ежегодно при поддержке ОБСЕ и GIZ. Батыр Мамедов предложил Министерству охраны окружающей среды Туркменистана направить двух специалистов для участия в предстоящем цикле программы.

В свою очередь, заместитель министра Нуры Жумашов отметил успешную практику Казахстана в сфере лесоводства и предложил рассмотреть перспективы двустороннего сотрудничества, включая разработку справочников и методических материалов с учётом наработок Казахстана.

В завершение встречи Батыр Мамедов сообщил о предстоящем участии РЭЦЦА в 30-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP-30), которая пройдёт в г. Белен Бразилии, и проведении специального сайд-ивента от имени РЭЦЦА в рамках конференции.

РЭЦЦА и Всемирный Банк подписал грантовое соглашение по проекту «Единое Здоровье»

В рамках визита в Ашхабаде исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) Батыр Мамедов в онлайн-формате подписал грантовое соглашение между РЭЦЦА и Всемирным банков о реализации совместной программы «Единое здоровье» (One health).

Подписание данного соглашения открывает новые возможности для реализации проектов, направленных на повышение устойчивости региона к чрезвычайным ситуациям в области:

предотвращения и борьбы с зоонозными заболеваниями (болезнями, передающимися от животных к человеку;

борьба с устойчивостью к антимикробным препаратам;

обеспечение безопасности пищевых продуктов;

улучшение охраны здоровья и благополучия животных;

сохранение биоразнообразия и здоровья экосистем;

решение проблем изменения климата, которые оказывают влияние на здоровье человека и животных.

///nCa, 27 июня 2025 г.