Туркменские ученые запатентовали технологии получения мощного антиоксиданта из местного сорта винограда

В лаборатории биотехнологий Международного научно-технологического парка Академии наук Туркменистана проведено исследование по получению мощного антиоксиданта – биофлавоноида ресвератрола. Об этом пишет интернет-газета «Туркменистан: Золотой Век».

Ценное вещество получено из красного винограда сорта «Поздний Вавилова». В качестве сырья использованы различные части виноградной лозы: каллуса, кожица ягод, побеги, косточки и жмых.

Ресвератрол – мощный натуральный антиоксидант, который укрепляет сердечно-сосудистую систему, поддерживает память, замедляет процесс старения организма. Имеются данные о том, что ресвератрол эффективен в профилактике и лечении ожирения и сахарного диабета.

Также для эксперимента использовали сорта Тербаш, Ашхабадский, Тайфи, Каберне и Гараузюм. Из листьев культурных сортов винограда, собранных в конце вегетативного периода, были получены экстрактивные фенольные соединения с высокой антиоксидантной активностью.

Государственная служба по интеллектуальной собственности Министерства финансов и экономики Туркменистана зарегистрировала авторское право на технологию получения ресвератрола из сорта «Поздний Вавилова».

По словам Алтын Рахмановой, заведующей лабораторией биотехнологии Международного научно-технологического парка Академии наук Туркменистана, изобретение может найти широкое применение в фармакологии, косметологии и дерматологии.

Сорт «Поздний Вавилова» был выведен на территории Туркменистана в 1970-1978 годах путем скрещивания сортов «Ичкимар» и «Джанджал кара». Грозди у этого сорта крупные, конической формы, ягоды – удлиненно-цилиндрические.

Виноградная лоза обладает уникальной способностью противостоять морозам, дождю и ветру благодаря ресвератролу. Кроме того, виноград содержит полифенолы, эллаговую кислоту и другие питательные вещества, которые в сочетании с витамином C обеспечивают мощную антиоксидантную поддержку.

Туркменские ученые продолжают изучение свойств и возможностей применения винограда в различных областях биотехнологии. Ранее, из виноградной лозы были изготовлены дрова в виде топливных брикетов. ///nCa, 27 июня 2025 г.