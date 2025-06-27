Искусство без границ: Посол Туркменистана в Грузии и Директор Национального театра имени Шота Руставели обсудили вопросы культурного сотрудничества

26 июня 2025 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Грузии Д. Сейитмаммедова с Директором Национального театра имени Шота Руставели Г. Тевзадзе.

Стороны отметили, что театр, являясь одним из древнейших видов искусства и неотъемлемой частью истории и традиций народов, имеет огромное значение в культурной жизни общества, в сохранении и продвижении культурного наследия.

Посол проинформировал Г.Тевзадзе о культурных мероприятиях, приуроченных к Международному году мира и доверия и 30-летию нейтралитета Туркменистана. В связи с этим стороны также согласовали проведение совместных культурных мероприятий.

В завершении встречи стороны выразили уверенность, что налаживание прямых связей и установление творческого сотрудничества между театрами двух стран будут способствовать расширению культурного сотрудничества и сближению двух народов.

В рамках визита Директор ознакомил Посла c историей театра Руставели, его деятельностью, творческими проектами и инициативами. Была проведена экскурсия по залам театра.///nCa, 27 июня 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Грузии)