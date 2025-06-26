Президент Туркменистана и министр иностранных дел России подтвердили стратегическое партнерство и сотрудничество двух стран в ключевых секторах экономики

25 июня 2025 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

В начале встречи от имени Президента Владимира Путина Лавров передал приветствия Президенту Сердару Бердымухамедову, а также Национальному Лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову.

Министр подчеркнул неизменную приверженность России традиционно дружественному диалогу и плодотворному сотрудничеству с Туркменистаном.

Также глава МИД РФ поблагодарил Президента Бердымухамедова за личное участие в состоявшихся в Москве торжествах в честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Приветствуя министра иностранных дел России, глава Туркменистана передал приветствия и наилучшие пожелания Президенту Владимиру Путину, а также отметил, что Российская Федерация является стратегическим партнёром Туркменистана. Двустороннее сотрудничество носит долгосрочный характер и строится на принципах равноправия, доверия и взаимного уважения.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах партнёрства. Сегодня динамично развивается политический диалог, включая многоплановые контакты по линии министерств и ведомств двух стран. Осуществляется межпарламентское сотрудничество, активно проводятся консультации между внешнеполитическими ведомствами.

Как отмечалось, Туркменистан и Российская Федерация конструктивно взаимодействуют как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Об этом свидетельствует обоюдная поддержка международных инициатив и предложений, выдвигаемых в рамках авторитетных организаций глобального и регионального масштаба, таких, как ООН, СНГ и других.

В данной связи Президент Сердар Бердымухамедов высказал в адрес Российской Федерации искреннюю признательность за неизменную поддержку нейтрального статуса Туркменистана. Россия выступила соавтором резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, объявившей 2025 год «Международным годом мира и доверия», инициированной Туркменистаном.

Так, 12 декабря нынешнего года в Ашхабаде состоится Форум Международного года мира и доверия, ознаменованного 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана. В этой связи Бердымухамедов отметил, что участие в данном Форуме российской стороны на высшем уровне внесёт ценный вклад в его работу.

Одним из приоритетных направлений туркмено-российских отношений является торгово-экономическая сфера, где имеется огромный потенциал. Подчеркнута роль эффективной деятельности совместной Межправительственной комиссии. В данном контексте был затронут вопрос, касающийся определения сроков проведения её очередного заседания.

В продолжение темы экономического сотрудничества отмечалась значимость участия Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова в XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025». Во время визита в Казань в мае текущего года состоялся также содержательный телефонный разговор Героя-Аркадага с Президентом Путиным.

В ходе встречи в ряду перспективных направлений партнёрства были обозначены транспорт и логистика, где имеется внушительный потенциал для реализации проектов по формированию международных транспортно-транзитных коридоров.

Не менее важной сферой взаимодействия была названа гуманитарная область. Здесь особое место занимает сотрудничество по линии образования, науки и культуры, а также здравоохранения. При этом подчёркивалось, что тесные историко-культурные связи способствуют созданию уникальной атмосферы взаимопонимания между народами двух стран. Отмечалось, что Туркменистан и Российская Федерация намерены и впредь всемерно поддерживать и расширять это традиционное сотрудничество.

В завершение стороны выразили уверенность в дальнейшем поступательном развитии туркмено-российских отношений.

Комментарий Лавров для СМИ по итогам встречи с Президентом Туркменистана:

Состоялась беседа с Президентом Туркменистана С.Г.Бердымухамедовым. От имени Президента России В.В.Путина еще раз передал признательность за личное участие Президента Туркменистана в торжествах по случаю 80-летия нашей общей Великой Победы во Второй мировой, Великой Отечественной войне. Нам было лестно и почетно в связи с участием боевого расчета Вооруженных сил Туркменистана в Параде на Красной Площади.

Оценили, что в Туркменистане (Ашхабаде и других городах) провели специальные мероприятия по случаю юбилея Победы, включая шествие «Бессмертного полка». Была образована «Аллея памяти» у Посольства Российской Федерации в Ашхабаде. Это нас объединяет. Это наша общая история, наш общий подвиг.

Россия и Туркменистан твердо настроены на то, чтобы память об этом никогда не исчезла. Молодое поколение и в вашей стране, и в России должно полностью понимать значение того подвига, который наши предки осуществили, остановив нацизм, спасли от «коричневой чумы» всю Европу, где сейчас об этом начинают, к сожалению, забывать.

Обменялись мнениями по другим контактам на высшем уровне. В частности, весьма полезным было участие национального лидера Г.М.Бердымухамедова в XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum». Находясь в Казани, Г.М.Бердымухамедов провел насыщенный телефонный разговор с Президентом России В.В.Путиным. Это также определяет дополнительные направления нашего стратегического партнерства, позволяет двигаться во всех областях наших связей.

Сегодня на встрече с Президентом Туркменистана зафиксировали необходимость наметить в ближайшее время сроки очередного 13-го заседания Межправительственной Российско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству. Сейчас там новые сопредседатели – Заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Н.Х.Атагулыев и Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш.Хуснуллин.

Есть понимание, что в ближайшее время сроки будут определены. На повестке дня целый ряд вопросов, которые требуют предметного внимания, в том числе проекты в рамках создаваемого Международного транспортного коридора «Север – Юг». Россия и Туркменистан будут играть важную роль в реализации этого действительно перспективного начинания, которое существенно укрепит позиции всего нашего региона с точки зрения логистики и развития Евразийского континента, обеспечения связи между северными и южными морями.

Гуманитарная сфера традиционно занимает важное место в нашем взаимодействии. Обсуждали ход работы по проекту создания нового корпуса Русской школы им. А.С.Пушкина, по строительству нового здания для театра им. А.С.Пушкина и по межправительственному соглашению по созданию Российско-Туркменского университета. Это крупные проекты. Мы заинтересованы в том, чтобы интерес, который существует в Туркменистане к российской истории и культуре, и интерес в России к туркменистанским процессам обеспечивался. Главы государств уделяют этому самое пристальное внимание.

На международной арене у нас много сфер взаимодействия. Прежде всего, это ООН. 21 марта с.г. мы активно поддержали резолюцию, предложенную Туркменистаном, посвященную 30-летию политики постоянного нейтралитета. На декабрь 2025 г. намечено мероприятие по этому поводу. Мы будем активно участвовать в его подготовке и проведении.

Помимо ООН у нас есть и другие форматы – СНГ. В следующем году Туркменистан планирует по очереди в соответствии с ротацией стать Председателем СНГ. Будем активно помогать нашим туркменистанским друзьям.

Есть еще один формат – Евразийский экономический союз, в отдельных мероприятиях которого Туркменистан участвует. Мы это приветствуем, равно как и приветствуем участие Туркменистана в различных мероприятиях по линии БРИКС. В прошлом году в Казани в октябре, когда проходил саммит БРИКС, Туркменистан участвовал в мероприятиях в формате «БРИКС+». Такой интерес приветствуем.

И конечно, «каспийская пятерка». Это наш общий дом. Здесь есть целый ряд проблем, включая обмеление, необходимость завершить процесс ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Вместе с нашими туркменистанскими друзьями будем работать дружно, скоординировано в этом направлении.

В целом считаю, что беседа была весьма полезной. Она задает тон остальной части моей программы в Ашхабаде. Сегодня с Заместителем председателя Кабинета министров, Министром иностранных дел Туркменистана Р.О.Мередовым проведем подробные переговоры, уже в деталях, по упомянутым и другим направлениям. ///nCa, 26 июня 2025 г. [на основе репортажа TDH и пресс-релиза МИД России]