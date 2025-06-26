OGT 2025 – 30 лет лидерства в энергетике

Открыта официальная регистрация на 30-ю юбилейную Международную конференцию и выставку «Нефть и газ Туркменистана – 2025» (OGT 2025), которые пройдут с 22 по 24 октября 2025 года в Ашхабаде.

Конференция и выставка OGT за три десятилетия проведения зарекомендовали себя как важнейшая платформа, объединяющая ведущие национальные и международные энергетические компании, инвесторов, государственных деятелей и технических экспертов, способствующая диалогу и сотрудничеству в энергетическом секторе Центральной Азии.

Проходящая под девизом «Энергия. Инновации. Развитие», конференция OGT 2025 соберет делегатов из более чем 60 стран мира и сосредоточится на следующих ключевых темах:

Укрепление международного партнерства в области устойчивого энергетического развития в международный год мира и доверия.

Представление инвестиционных возможностей в нефтегазовом секторе Туркменистана.

Анализ глобальных трендов в энергетическом переходе и декарбонизации.

Экологические аспекты разработки углеводородных месторождений.

Растущая роль искусственного интеллекта при добыче углеводородов.

В условиях стремительного глобального перехода к низкоуглеродной энергетике Туркменистан активно диверсифицирует свою энергетическую стратегию. Страна предлагает широкие возможности для международных инвесторов: от следующих этапов освоения месторождения Галкыныш — одного из крупнейших в мире, — до проектов по солнечной и ветровой энергетике.

Международным инвесторам и экспертам будет представлена актуальная информация и детальный анализ, включающие:

Текущее состояние и перспективы освоения месторождения Галкыныш.

Строительство газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия.

Инвестиционные проекты в Туркменском секторе Каспийского моря.

Увеличение экспорта природного газа по новым направлениям.

Развитие газопереработки и нефтехимической промышленности.

Устойчивое развитие: инициативы по снижению выбросов метана и проекты в сфере возобновляемых источников энергии, включая солнечно-ветровую электростанцию у озера Алтын Асыр.

Туркменистан продолжает реализацию стратегических энергетических проектов, формирующих будущее региона, опираясь на стабильную инвестиционную среду, правовые гарантии и активное участие в обеспечении региональной и глобальной энергетической безопасности.

Организаторы уверены, что OGT 2025 станет катализатором новых партнерств и инвестиционной активности, еще больше укрепив позиции Туркменистана на глобальной энергетической арене. Более подробная информация доступна на официальном сайте мероприятия: www.ogt-turkmenistan.com ///nCa, 26 июня 2025 г. (материал предоставлен организаторами OGT 2025)