Туркменистан и США проведут в ближайшее время политические консультации

24 июня 2025 года состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Государственным секретарем США Марко Рубио, в ходе которого стороны обменялись мнениями по широкому спектру направлений, сообщает МИД Туркменистана.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ключевые аспекты партнерского взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны договорились в ближайшее время встретиться и провести двусторонние ежегодные консультации.

Дипломаты обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности речь шла о ситуации, сложившейся в последнее время в регионе Ближнего Востока.

Было ещё раз подчеркнуто, что Туркменистан, опираясь на широкую поддержку со стороны мирового сообщества своего нейтрального статуса, твердо привержен принципам превентивной дипломатии и уверен в результативности дипломатических методов в разрешении любых международных вопросов.

В ходе разговора обсуждалась стратегия дальнейшего сотрудничества Туркменистана и США. ///nCa, 25 июня 2025 г.