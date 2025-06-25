Роль Туркменистана в новой архитектуре безопасности как нейтрального государства и члена центральноазиатской «пятерки» может быть весьма весомой – Лавров

25 июня 2025 года, в рамках визита в Ашхабад, в отеле «Йылдыз» министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил перед руководящим составом и сотрудниками МИД Туркменистана, преподавателями и студентами Института международных отношений МИД Туркменистана. После выступления глава российской дипломатии ответил на вопросы аудитории по актуальным международным темам.

Сергей Лавров подчеркнул, что Туркменистан, благодаря своему уникальному статусу постоянного нейтралитета, трижды единогласно признанному ООН, может стать площадкой для многих международных переговоров. Он отметил, что внешнеполитические принципы Туркменистана универсальны и могут послужить надёжной основой для диалога между различными сторонами.

Глава МИД России выразил поддержку инициативам, направленным на обеспечение безопасности в Евразии. Он особо выделил предложения президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и председателя КНР Си Цзиньпина, отметив их созвучность с идеей президента РФ Владимира Путина о формировании архитектуры евразийской безопасности.

«Инициативы Бердымухамедова и Си Цзиньпина идут в одном направлении с предложением президента РФ. Здесь нет и не будет конкуренции между такого рода предложениями, они имеют общую концептуальную основу», — подчеркнул Лавров.

Руководитель внешнеполитического ведомства РФ отметил, что предложения Пекина о глобальной безопасности “содержат целый ряд принципов, которые применимы к урегулированию любых кризисных ситуаций, важнейший из этих принципов гласит необходимость в любом конфликте сконцентрироваться на его первопричинах и затем на устранении этих первопричин”.

Евразийская безопасность

Министр иностранных дел России выразил готовность Москвы приветствовать подключение Туркменистана к работе над Хартией по евразийской безопасности.

Совместно с Беларусью, Россия предлагает разработать Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке. Этот программный документ, который в перспективе мог бы быть принят на общеконтинентальном саммите, будет содержать рамочные параметры архитектуры безопасности в Евразии и параметры взаимодействия государств в многополярном мире, опираясь на принципы Устава ООН.

«Роль Туркменистана в новой архитектуре как нейтрального государства и члена центральноазиатской «пятерки» может быть весьма весомой. И мы видим заинтересованность наших туркменистанских друзей в том, чтобы использовать свои уникальные, без преувеличения, возможности для содействия поиску «развязок» различных конфликтов, которые на нашем общем пространстве сохраняются», – подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что Туркменистан – единственная страна, чей полный нейтральный статус был трижды официально признан единогласно Генеральной Ассамблеей ООН. И это придает заинтересованности Туркменистана в предоставлении своих посреднических услуг дополнительный вес.

«Мы будем рады подключению Туркменистана и других заинтересованных государств к этой работе. Упрочение всестороннего партнерства, союзничества и сотрудничества с нашими центральноазиатскими друзьями на основе уважения суверенитета, равноправия и взаимного учета интересов – один из важнейших приоритетов российской дипломатии», – отметил Лавров.

О туркмено-российских отношениях

Ниже приводим отрывок из выступления Лаврова, касающийся туркмено-российских отношений:

В мае с.г. мы вместе отметили 80-ю годовщину Великой Победы. Высоко ценим бережное отношение туркменистанских коллег к сохранению памяти о тех героических событиях. В годы Великой Отечественной войны наши отцы, деды, прадеды плечом к плечу сражались против нацизма, спасали мир от ужасов «коричневой чумы». Только в первые дни войны в Красную Армию вступили 3 тыс. туркменских добровольцев, а на фронтах Великой Отечественной сражались сотни тысяч воинов из Туркменской ССР. Из них более 78 тыс. награждены орденами и медали. В их числе – прадед Президента Туркменистана Бердымухамед Аннаев.

В России по достоинству оценили участие Президента Туркменистана С.Г.Бердымухамедова в Параде Победы в Москве 9 мая с.г. В память о боевом братстве по Красной площади прошел почетный расчет Вооруженных сил Туркменистана. В этот же день в Ашхабаде при поддержке туркменистанского руководства состоялось возложение цветов к Вечному Огню Мемориального комплекса «Народная память» и шествие «Бессмертного полка» с портретами родственников участников войны. Возле здания посольства России была открыта «Аллея памяти» в честь юбилея Победы.

Наша делегация сегодня тоже возложила цветы к величественному монументу «Народная память». Бережно храня славные страницы совместного прошлого, мы с уверенностью смотрим в будущее.

Сегодня Россия и Туркменистан развивают межгосударственный диалог на принципах добрососедства, уважения и взаимного учета интереса. Подписанная президентами наших стран в 2022 г. в Москве Декларация об углубленном стратегическом партнерстве – важнейшая точка опоры в деле наращивания тесных связей по самому широкому спектру направлений. Они включают торговлю, энергетику, транспорт, цифровые технологии, образование, культуру, информационную и биологическую безопасность.

Неотъемлемой частью наших отношений стала парламентская дипломатия. Законодатели двух стран находятся в постоянном контакте. Благодаря их активной позиции, создан «ашхабадский формат». В 2022 г. состоялся первый Межпарламентский форум России и стран Центральной Азии.

Сегодня обсуждали, как наши коллеги парламентарии готовят его второе заседание. Заинтересованы в том, чтобы поставить на регулярную основу конференции женщин-парламентариев Межпарламентского союза.

Особое место в нашем партнерстве занимает гуманитарное сотрудничество. Высоко ценим уважительное и заинтересованное отношение в Туркменистане к русскому языку, литературе, культуре. Большой популярностью пользуется Русский драматический театр в Ашхабаде. Успешно функционирует совместная Российско-Туркменская школа им. А.С.Пушкина. Русский язык широко изучается в образовательных учреждениях вашей страны.

В России туркменский язык преподают в университетах и в специальной школе в Астраханской области, где компактно проживает туркменская диаспора. В ближайшей перспективе планируем реализовать масштабный проект создания Российско-Туркменского университета.

Сегодня мы с моим коллегой и другом, Заместителем председателя Кабинета министров, Министром иностранных дел Туркменистана Р.О.Мередовым обсуждали ход подготовки межправительственного соглашения по этому вопросу. Большое внимание уделяем молодежным обменам. Предлагаем расширить продуктивное взаимодействие Института международных отношений МИД Туркменистана и МГИМО МИД России, а также развивать связи между начинающими специалистами-международниками двух стран при содействии Совета молодых дипломатов нашего внешнеполитического ведомства.

Работаем над дальнейшим раскрытием масштабного потенциала торгово-экономического сотрудничества. Россия остается одним из крупнейших партнеров Туркменистана. Только за первые три месяца этого года товарооборот вырос более, чем на 21%. Это не предел, учитывая потенциал экономик наших стран.

Хочу отметить, что в рамках Межправительственной Российско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству обсуждаются новые крупные совместные проекты. Полезным и продуктивным в этом смысле стало участие Заместителя Председателя Кабинета министров Туркменистана Н.Х.Атагулыева в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме. Н.Х.Атагулыев возглавит туркменскую часть Межправительственной комиссии. С нашей стороны сопредседателем станет Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш.Хуснуллин. Условились, что в ближайшее время они проведут встречу по подготовке полноценного очередного заседания Межправительственной комиссии.

Уникальное географическое положение наших стран создаёт хорошие возможности для развития транспортных коридоров. В этом контексте тесно взаимодействуем в рамках повышения эффективности восточного маршрута Международного транспортного коридора «Север-Юг», который соединяет Россию и Иран через территорию Казахстана и Туркменистана и имеет стратегическое значение для развития транспортных маршрутов в этой части Евразии.

В России с большим уважением относятся к мудрому выбору Туркменистана в пользу постоянного нейтралитета. Хотел бы ещё раз поздравить наших друзей с предстоящим юбилеем – 30-летием этой знаменательной вехи туркменистанской государственности.

Концепция позитивного нейтралитета получила новое звучание и наполнение, благодаря личным усилиям и энергии Г.М.Бердымухамедова. Объединительные международные инициативы Туркменистана: диалог как гарантия мира; зона мира, доверия и сотрудничества в Центральной Азии; объявление нынешнего года Международным годом мира и доверия продолжают вносить значимый вклад в сохранение мира и стабильности в регионе и за его пределами.

Идея равноправного межгосударственного диалога на основе уважения прав и интересов всех его участников, которую продвигает Туркменистан, близка и созвучна российским подходам. Совпадение наших позиций по ключевым проблемам современности – это залог эффективной совместной работы в рамках ряда многосторонних форматов. В их числе «Россия – Центральная Азия». Он существует относительно недавно, но уже зарекомендовал себя в качестве востребованной площадки для обмена мнениями по широкому спектру вопросов сотрудничества и международной политики.

В 2022 г. впервые был проведен саммит «Россия – Центральная Азия». Он состоялся в Астане. До конца этого года намечена вторая встреча в верхах, на одобрение которой выносится План совместных действий стран Центральной Азии и России на ближайшую перспективу. Этот план станет «дорожной картой» сотрудничества по ключевым направлениям взаимодействия и поможет запустить отраслевые механизмы «на шестерых».

Придаём особое значение взаимодействию с Туркменистаном в рамках Содружества Независимых Государств. Являясь ассоциированным членом СНГ, ваша страна вносит весомую лепту в его деятельность. С 2019 г. успешно реализуется Программа активизации партнёрства между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ, принятая по инициативе Ашхабада.

В следующем году, который пройдёт под знаком 35-летия Содружества, Туркменистан будет председательствовать в СНГ. Уверен, что Ашхабад успешно справится с этой почётной и ответственной миссией. Будем всячески поддерживать наших туркменистанских друзей в реализации этих полномочий.

Видим хорошие перспективы налаживания взаимодействия Туркменистана с Евразийским экономическим союзом. Подключение к его работе (а формы для этого существуют самые разные) открыло бы новые возможности реализации взаимовыгодных проектов.

Успешно сотрудничаем на Каспии. Сегодня много об этом говорили в ходе переговоров. Разделяем особую ответственность за его сохранение и рациональное использование. Очевидно, что первостепенным интересам всех стран «каспийской пятерки» отвечает поддержание мира, стабильности и безопасности в Каспийском регионе, его устойчивое развитие на принципах добрососедства, доверия и сотрудничества прибрежных государств, реализация экономического, в том числе транзитного потенциала Каспия на благо прибрежных государств и обеспечение должного состояния окружающей среды этого важнейшего водоема.

На повестке дня – формирование региональной «каспийской общности» на благо наших стран и народов. В этом русле идет предложение России о создании Каспийского совета. Готовы к тесной работе с нашими туркменистанскими друзьями в этих целях.

Перед нами стоят масштабные задачи в двусторонних и международных делах. Убежден, что молодые поколения туркменских дипломатов, представленные здесь в том числе, сохранят традиции уважения к нашей общей истории, приумножат сегодняшние достижения во внешней политике, внесут собственную лепту в укрепление нейтрального курса Туркменистана и будут способствовать дальнейшему расширению дружественных связей и стратегического сотрудничества между нашими странами. ///nCa, 25 июня 2025 г. [по материалам ТАСС/МИД России]