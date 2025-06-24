Президент Туркменистана принял вице-президента Азиатского банка развития

23 июня в понедельник, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял вице-президента Азиатского банка развития по Южной, Центральной и Западной Азии Ян Инмина.

В ходе встречи Ян Инмин отметил, что АБР уделяет особое внимание сотрудничеству с Туркменистаном, демонстрирующим стабильную динамику экономического роста. В этой связи АБР подтверждает поддержку инициатив страны по формированию устойчивой экономики и диверсификации.

Президент Бердымухамедов подчеркнул, что в контексте реализуемой Туркменистаном стратегии развития большое значение придаётся расширению международного сотрудничества, активизации диалога с авторитетными финансовыми организациями и банковско-кредитными учреждениями. В данном аспекте подчёркивался конструктивный характер установившегося между Туркменистаном и АБР взаимодействия, которому в нынешнем году исполняется 25 лет.

За минувшее время АБР участвовал в финансировании многих проектов, охватывающих энергетику, транспорт и здравоохранение.

Сегодня двустороннее партнёрство с АБР осуществляется в рамках Стратегии сотрудничества с Туркменистаном на 2024–2028 годы. В этой связи подчёркивалось содействие реализуемых согласно Программе Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) проектов развитию сфер экономики, торговли, транспорта и энергетики.

Глава государства выразил уверенность, что подписанный в мае текущего года Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана и АБР придаст существенный импульс многолетнему партнёрству.

Как отмечалось, в Туркменистане предпринимаются последовательные шаги в целях развития макроэкономической политики, совершенствования финансовых рынков и расширения инвестиционных возможностей.

Туркменистан, обладающий колоссальными запасами природных ресурсов, намерен диверсифицировать энергетическую отрасль. В этом плане в ходе встречи был сделан акцент на взаимодействии в данном направлении.

Помимо того, Туркменистан придаёт огромное значение продолжению конструктивного диалога с АБР по модернизации железнодорожной отрасли.

Отметив целесообразность активизации финансово-кредитных и консалтинговых услуг в контексте развития малого и среднего бизнеса, глава государства подчеркнул необходимость сотрудничества АБР с туркменскими банками для реализации потенциала частного сектора.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана к дальнейшему расширению взаимовыгодного партнёрства с АБР. ///nCa, 24 июня 2025 г.