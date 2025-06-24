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Атташе по вопросам культуры Апостольской Нунциатуры Ватикана в Туркменистане завершает свою миссию, которая продлилась 28 лет

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23 июня 2025 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Атташе по вопросам культуры Апостольской Нунциатуры Ватикана в Туркменистане Анджейем Мадейем, который завершает свою миссию в Ашхабаде.

В ходе встречи Министр иностранных дел выразил признательность господину Мадею за его личный вклад в продвижение дружественных отношений между Туркменистаном и Святым Престолом.

В свою очередь, господин Мадей высоко оценил миротворческую деятельность Туркменистана и конструктивную внешнюю политику государства, основанную на принципах позитивного нейтралитета.  Он выразил глубокую благодарность руководству Туркменистана за оказанное содействие в реализации его деятельности в стране на протяжении 28 лет.

Также стороны обсудили перспективы развития двусторонних связей и отметили необходимость продвижения гуманистических ценностей в международных отношениях. ///МИД Туркменистана, 23 июня 2025 г. 

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