РЦПДЦА рассказал о стратегии ООН по вовлечению инвалидов в процесс миростроительства на сессии Академии превентивной дипломатии

18 июня 2025 года РЦПДЦА провел онлайн-сессию своей Академии превентивной дипломатии (PDA), в которой приняли участие молодые лидеры из Центральной Азии и Афганистана для обсуждения хода реализации Стратегии Организации Объединенных Наций по интеграции инвалидов (UNDIS). Запущенная в 2019 году программа UNDIS обеспечивает всеобъемлющую основу для интеграции интересов инвалидов в деятельность ООН в области прав человека, развития, мира и безопасности.

В ходе последующей дискуссии участники рассмотрели сложные способы, с помощью которых различные аспекты идентичности, такие как инвалидность, пол, возраст, этническая принадлежность и религия, влияют на опыт людей в конфликтах и мирных процессах. Они подтвердили настоятельную необходимость в инклюзивной политике и защитных мерах для защиты их прав и достоинства.

Г-жа Меган Смит, сотрудник по социальным вопросам в Административной канцелярии Генерального секретаря (EOSG), член Группы по интеграции инвалидов в Группу устойчивого развития EOSG по внедрению UNDIS, поделилась своим обширным опытом в области продвижения прав инвалидов в условиях, затронутых конфликтами, и в постконфликтный период. Она подчеркнула, что достижение целей устойчивого развития (ЦУР) и эффективная реализация Повестки дня на период до 2030 года требуют активного участия людей с ограниченными возможностями в соответствии с глобальным обязательством ООН “никого не оставлять без внимания”. Она также подтвердила тесную связь между интеграцией инвалидов и повесткой дня в области молодежи, мира и безопасности, подчеркнув исключительную важность систематического вовлечения молодых людей с ограниченными возможностями в процессы обеспечения мира и безопасности.

В заключение сессии было подчеркнуто, что всестороннее и эффективное участие инвалидов наряду с представляющими их организациями имеет важное значение для построения прочного мира, обеспечения безопасности и содействия устойчивому развитию как на региональном, так и на глобальном уровнях. /// nCa, 20 июня 2025 г. (в сотрудничестве с РЦПДЦА Ашхабад)