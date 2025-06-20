ФСЭГ и Туркменистан углубляют энергетическое сотрудничество и диалог

В штаб-квартире Форума стран- экспортеров газа (ФСЭГ) в Дохе состоялась встреча Генерального секретаря данной организации Мохаммеда Хамеля с государственным министром Туркменистана и председателем Государственного концерна “Туркменгаз” Максатом Бабаевым и послом Туркменистана в Катаре Мыратгельды Сейитмаммедовым, говорится в пресс-релизе ФСЭГ.

Хамель поблагодарил Туркменистан за его постоянное участие в Форуме и подчеркнул его ключевую роль в создании ФСЭГ. Напомнив о своих недавних визитах в Ашхабад и своем участии в Экономическом инвестиционном форуме Туркменистана (TEIF) в Куала-Лумпуре, Генеральный секретарь подчеркнул стратегическое положение страны как четвертого в мире обладателя доказанных запасов природного газа и решающего фактора, влияющего на будущее мировых газовых рынков. Он отметил, что благодаря таким преобразовательным проектам, как месторождение Галкыныш и трубопровод ТАПИ, Туркменистан готов почти удвоить свою текущую добычу, превысив к середине столетия 150 миллиардов кубометров.

Хамель подтвердил приверженность ФСЭГ укреплению отношений с Туркменистаном и выразил надежду на более глубокое институциональное взаимодействие между Туркменистаном и Форумом.

В свою очередь, Максат Бабаев особо остановился на планах Туркменистана по освоению природного газа, в частности ресурсов гигантского месторождения Галкыныш, а также рассказал о национальной стратегии модернизации газового сектора.

Бабаев упомянул планы по внедрению искусственного интеллекта в нефтегазовом секторе в сотрудничестве с международными партнерами и усилиях национальных институтов по применению машинного обучения в моделировании коллекторов, мониторинге выбросов парниковых газов и интеллектуальной диагностике скважин. «Искусственный интеллект открывает новые возможности для оптимизации добычи, сокращения выбросов и повышения эксплуатационной безопасности», – заявил он. Он также отметил, что Туркменистан готовит национальные программы, направленные на цифровую трансформацию и применение “зеленых” технологий в топливно-энергетическом комплексе.

В завершении встречи стороны выразили общее стремление к расширению сотрудничества и диалога.

Бабаев также передал руководителю ФСЭГ приглашение на предстоящую международную конференцию “Нефть и газ Туркменистана – 2025” (OGT-2025), которая состоится в октябре в Ашхабаде. ///nCa, 20 июня 2025 г.