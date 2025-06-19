ПРООН Поддерживает Молодежь Туркменистана Через Наставнические Тренинги

В рамках странового компонента регионального проекта «Продвижение устойчивых сообществ для предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии», реализуемого Программой развития ООН (ПРООН) при поддержке Правительства Японии, с 28 мая по 18 июня 2025 года в Туркменистане прошла серия однодневных наставнических тренингов для молодежи.

Тренинги охватили шесть пилотных этрапах проекта — Безмеин, Геокдепе, Балканабад, Конеургенч, Байрамали и Сайат — и собрали более 180 молодых участников, включая молодежь, зарегистрированную в местных отделах труда и занятости, а также учащиеся профессиональных лицеев, расположенных в этих регионах.

Основной целью тренингов было повышение осведомленности молодежи о действующих государственных программах и возможностях, направленных на улучшение их социально-экономического положения. Особое внимание уделялось развитию устойчивости молодых людей перед лицом современных вызовов и рисков. Тренинги стали важной платформой для открытого диалога, обмена опытом и освоения практических навыков, способствующих самореализации молодежи и её активному участию в жизни общества.

Страновой компонент регионального проекта по предотвращению насильственного экстремизма в Центральной Азии, реализуемый совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана, способствует укреплению устойчивых сообществ и расширению участия молодежи в построении мирного, инклюзивного и устойчивого будущего. ///nCa, 19 июня 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)