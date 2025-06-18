Установлены дипломатические отношения между Туркменистаном и Республикой Гондурас

12 июня 2025 года в городе Нью-Йорк в офисе Постоянного представительства Туркменистана при ООН состоялась церемония подписания Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Гондурас.

Перед церемонией подписания состоялась встреча между Постоянным представителем Туркменистана при ООН Аксолтан Атаевой и Постоянным представителем Республики Гондурас при ООН Мэри Элизабет Флорес.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении дружественных отношений между двумя странами, а также развитии двустороннего политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, включая взаимодействие на площадках международных организаций, в первую очередь, в рамках ООН.

По завершении встречи стороны поздравили правительства и народы Туркменистана и Гондураса с установлением дипломатических отношений. ///nCa, 18 июня 2025 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)