Туркменистан принял участие в 176-ой сессии Генеральной Ассамблеи Международного бюро выставок

17 июня 2025 года в Париже состоялась 176-я сессия Генеральной Ассамблеи Международного бюро выставок (BIE), объединившая делегации стран-членов для обсуждения актуальных вопросов, связанных с организацией международных и специализированных выставок.

В работе сессии с туркменской стороны приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол, Постоянный представитель Туркменистана при МБВ г-н Максат Чарыев, Председатель Торгово-промышленной палаты Туркменистана г-н Мерген Гурдов, а также начальник отдела выставок и ярмарок Торгово-промышленной палаты Туркменистана г-н Кемал Аманов.

В ходе открытия сессии была утверждена повестка дня, включающая доклады Административного и бюджетного комитета, Исполнительного комитета, Правового комитета, а также Комитета по информации и коммуникациям BIE.

Особую благодарность в адрес Правительства Туркменистана выразила Президент Административного и бюджетного комитета г-жа Карен-Мае Хилл, высоко оценив проведение заседания Административного и бюджетного комитета BIE, состоявшегося в Ашхабаде 17–19 марта 2025 года. Она подчеркнула, что данное заседание стало историческим событием, поскольку впервые в истории Бюро подобная встреча прошла за пределами Парижа. Было отмечено высокое организационное и содержательное качество мероприятия, гостеприимство принимающей стороны, а также активная вовлечённость Туркменистана в деятельность BIE.

В рамках сессии были заслушаны отчёты о ходе подготовки к предстоящим международным выставкам:

• доклад делегации Саудовской Аравии по подготовке к Expo 2030 Riyadh

• доклад делегации Республики Сербия по подготовке к Expo 2027 Belgrade

• доклад делегации Японии по подготовке к Международной садоводческой выставке 2027 Yokohama

Кроме того, туркменская делегация провела ряд рабочих встреч и обменов мнениями с представителями стран-членов и руководства BIE, обсудив перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества, а также продвижения туркменских инициатив в сфере международной выставочной деятельности.

Участие делегации Туркменистана в работе 176-й сессии BIE вновь подтвердило неизменную приверженность страны активному участию в международном выставочном движении. ///nCa, 18 июня 2025 г.