Fitch присвоило рейтинг “BB-” Государственному банку внешнеэкономической деятельности Туркменистана; Прогноз “Стабильный”

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в пресс-релизе, опубликованном в Дубае 16 июня 2025 года, присвоило рейтинг “BB” Государственному банку внешнеэкономических связей Туркменистана (ТВЭБ).

Ниже приводится краткая версия рейтинговой информации:

Ключевые факторы, влияющие на рейтинг

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ТВЭБ на уровне “BB-” соответствуют суверенному рейтингу Туркменистана (BB-/Стабильный), что отражает умеренную вероятность государственной поддержки, на это указывает рейтинг государственной поддержки ТВЭБ на уровне “bb-” (GSR). Рейтинг обусловлен устойчивым финансовым положением государства, низким государственным долгом, значительными внешними резервами, а также важной ролью ТВЭБ в политике, полной государственной собственностью и особым правовым статусом.

Политический мандат: Являясь крупнейшим банком по размеру активов (20% банковской системы в 2023 году), ТВЭБ финансирует крупные долгосрочные проекты в таких ключевых секторах, как нефть, газ, химическая промышленность, транспорт и сельское хозяйство. Государственные займы, которые составляют 94% его кредитного портфеля, предоставляются государственным предприятиям и обеспечиваются государственными гарантиями.

Государственный долговой агент: ТВЭБ выступает в качестве посредника правительства в привлечении внешнего долга для финансирования стратегических инвестиций, при этом в 2023 году на его балансе в качестве государственных обязательств было учтено 2,6 миллиарда долларов (30% обязательств).

Государственная собственность и надзор: ТВЭБ, полностью принадлежащий правительству, находится под пристальным наблюдением высокопоставленных государственных чиновников и центрального банка, а правительство на высоком уровне участвует в принятии ключевых решений.

Качество активов и ликвидность: В 2023 году на кредиты приходилось 37% активов, при этом доля кредитов 3-й стадии была низкой (3%), но были значительные риски 2-й стадии (12%), что говорит о зависимости заемщика от государственной поддержки. Высокий уровень ликвидности наблюдается у 61% активов, главным образом в низкорисковых размещениях в банках инвестиционного уровня и Центральном банке.

Структура финансирования: ТВЭБ в значительной степени полагается на беспроцентные депозиты государственных компаний (68% обязательств) и внешние заимствования, связанные с правительством, что повышает вероятность государственной поддержки ликвидности в случае необходимости.

Положение с капиталом: Коэффициент достаточности основного капитала ТВЭБ по версии Fitch в 2023 году составил 48%, чему способствовали активы с низким уровнем риска, хотя отношение собственного капитала к активам было скромным и составляло 6,3%. Ожидается умеренный рост капитала, поддерживаемый 13%-ной рентабельностью капитала. /// nCa, 18 июня 2025 г.