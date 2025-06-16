Туркменистан укрепляет глобальное экологическое сотрудничество

В ходе заседания Кабинета министров в пятницу, 13 июня 2025 года, заместитель Председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Рашид Мередов сообщил об активных усилиях Туркменистана по укреплению международного сотрудничества в области экологии, подчеркнув приверженность страны экологической устойчивости как краеугольного камня своей внешней политики.

В этой связи был озвучен ряд подготовленных предложений по дальнейшему развитию конструктивного партнёрства.

В контексте глобального сотрудничества в вышеназванной сфере подчёркивалась значимость вопросов экологической, климатической и природоохранной тематики, на которых был сделан акцент в выступлении Президента Туркменистана на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. Тогда же глава государства предложил начать подготовку целостной экологической стратегии ООН для Центральной Азии. Точка зрения Туркменистана по данным аспектам также была изложена Президентом Сердаром Бердымухамедовым на состоявшейся в Дубае в декабре 2023 года Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28). Как известно, в ходе форума наша страна присоединилась к ряду международных документов. В настоящее время профильными министерствами и ведомствами проводится соответствующая работа по выполнению вытекающих из них обязательств.

Вместе с тем отмечалось, что на прошедшей в Баку в ноябре 2024 года Конференции ООН по изменению климата (COP-29) было принято 9 документов. В целях рассмотрения возможностей присоединения Туркменистана к документам COP-29 предлагается провести в Ашхабаде 21 июня текущего года заседание Межведомственной комиссии по вопросам охраны окружающей среды.

Продолжается также подготовка Приоритетных позиций Туркменистана на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. Как известно, Туркменистан осуществ­ляет активную деятельность в области борьбы с опустыниванием. Предлагается внести в Приоритетные позиции вопрос о создании «Регионального центра по борьбе с опустыниванием для Центральной Азии и соседних государств».

В плане регионального парт­нёрства следует выделить меры, связанные с экологическими ­вопросами Каспийского и Аральского морей, и в целом Центральной Азии. В данной связи был сделан акцент на экологической безопасности Каспийского региона. Исходя из этого предлагается активизировать работу по организации встречи министров иностранных дел и очередного Саммита глав прикаспийских государств.

Кроме того, отмечалась значимость разработки по предложению Туркменистана Концепции Каспийской экологической инициативы, которая направлена на рассмотрение всем Прибрежным странам.

Что касается Аральской проб­лематики, то, как известно, Туркменистан – единственное в регионе государство, принявшее Национальную программу по Аралу на 2021–2025 годы. В целях её реализации, а также обсуждения вопросов подготовки проекта нового аналогичного документа на 2026–2030 годы предлагается провести 27 июня текущего года в Ашхабаде заседание Межведомственной комиссии по воп­росам охраны окружающей среды.

Отмечалось также, что в период 2017–2019 годов Туркменистан председательствовал в Международном фонде спасения Арала. В концепции председательства подчёркивается, что Туркменистаном будут приложены усилия для совершенствования правовой и организационной структуры МФСА. Исходя из этого было озвучено соответствующее предложение.

В контексте экологического взаимодействия на национальном уровне отмечалась целесообразность рассмотрения вопроса присоединения Туркменистана к «Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков». Предлагается включить этот вопрос в повестку дня межведомственного заседания, которое состоится 5 июля в Государственном комитете водного хозяйства.

Кроме того, предусматривается активно привлекать к международному экологическому сотрудничеству молодое поколение. Совместно с международными организациями, и прежде всего с профильными структурами ООН, подготовлена Дорожная карта инициатив молодёжи Туркменистана в области изменения климата на 2025 год. Предлагается вынести данный документ на утверждение на уровне Правительства.

Одобрив представленные предложения по развитию сотрудничества с международными организациями в данной сфере, Президент поручил вице-премьеру, министру иностранных дел провести соответствующую работу. ///nCa, 16 июня 2025 г.