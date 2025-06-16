Туркменистан оказывает гуманитарную помощь иностранным гражданам, прибывающим из Ирана

В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке, Туркменистаном принимаются незамедлительные меры по предоставлению своей территории для выезда иностранным дипломатам и членам их семей, а также другим гражданам, находящимся в настоящее время на территории Ирана.

По состоянию на сегодняшний день через контрольно-пропускные пункты пересекли государственную границу Туркменистана около 120 человек из числа граждан Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Румынии и других стран.

Прибывшим были предоставлены автотранспорт, питание, гостиницы, средства первой необходимости.

В рамках реализации гуманитарной миссии, соответствующие государственные органы Туркменистана тесно взаимодействуют с дипломатическими миссиями иностранных государств и международными организациями.

В этом контексте Туркменистан на практике подтверждает свою приверженность принципам гуманности, международного сотрудничества и добрососедства, что является особо актуальным в Международный год мира и доверия, объявленный Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана./// МИД Туркменистана, 16 июня 2025 г.