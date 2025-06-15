Встреча главы внешнеполитического ведомства Туркменистана с Послом Исламской Республики Иран

14 июня 2025 года в МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Туркменистане Али Моджтаба Рузбехани.

В ходе встречи Министр иностранных дел подчеркнул, что Туркменистан обеспокоен напряженностью на Ближнем Востоке и являясь постоянно нейтральным государством, руководствующимся принципами Устава Организации Объединенных Наций, выступает против применения силы для разрешения каких-либо вопросов.

В свою очередь, Посол Ирана ознакомил туркменскую сторону с позицией Ирана на происходящие в последнее время события в Ближневосточном регионе.

При этом особо отмечена значимость использования дипломатических средств для урегулирования любых вопросов в соответствии с принципами Устава ООН и общепризнанными нормами международного права.

Посол Исламской Республики Иран в Туркменистане выразил глубокую признательность руководству Туркменистана за оперативное решение гуманитарных вопросов, имеющих важное значение для народа Ирана.

В частности, иранский дипломат поблагодарил туркменскую сторону за оказание всесторонней поддержки официальной делегации Ирана, возвращавшейся на Родину после визита в одну из соседних стран региона через территорию Туркменистана. ///МИД Туркменистана, 14 июня 2025