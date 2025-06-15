В МИД Туркменистана прошла встреча с главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии

14 июня 2025 года в МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова со Специальным представителем Генерального секретаря Организации Объединённых Наций, главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Кахой Имнадзе.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы участия Туркменистана в программах и проектах РЦПДЦА в Центральной Азии.

Кроме этот состоялся обмен мнениями по кругу вопросов, связанных с подготовкой к предстоящей 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе встречи особо подчеркнута высокая значимость международной гуманитарной деятельности осуществляемой Туркменистаном основанной на высоких идеалах, принципах международной солидарности и поддержки. ///МИД Туркменистана, 14 июня 2025