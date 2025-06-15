Министр иностранных дел Туркменистана встретился с Послом Российской Федерации

14 июня 2025 года в МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Туркменистане Иваном Волынкиным.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с дальнейшим развитием двустороннего стратегического партнёрства. В этом контексте было отмечено, что недавний телефонный разговор между руководителями внешнеполитических ведомств двух государств стал хорошей возможностью для обмена мнениями по ряду важных аспектов туркмено-российского взаимодействия.

При этом дипломаты обсудили вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему визиту С.В.Лаврова в Туркменистан.

Стороны также отметили значимость двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере. Наглядным примером этому стало предоставление туркменской стороной возможности для посадки российскому воздушному судну авиакомпании S7, которое было вынуждено изменить свой маршрут в связи с происходящими в последнее время событиями в регионе Ближнего Востока.

Было отмечено, что туркменской стороной для людей были оперативно созданы все необходимые условия, включая питание, доступ к медикаментам и другим средствам жизнеобеспечения. В этой связи российский дипломат выразил глубокую признательность руководству Туркменистана за оказанную поддержку.

В этот же день Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Туркменистане Иван Волынкин направил письменные послания уважаемому Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, а также Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову, в которых изложена благодарность российской стороны «за оказанное содействие при посадке 13 июня 2025 года российского авиалайнера, совершавшего рейс по маршруту Новосибирск–Дубай в Международном аэропорту города Ашхабада».

В частности, отмечено, что в течение всего времени нахождения 170 пассажиров, включая 22 детей и 10 членов экипажа в аэропорту Ашхабада предоставлено питание, напитки и полный комплекс услуг. ///МИД Туркменистана, 14 июня 2025