Нефть и газ Туркменистана: От Экерема до Заунгузских Каракумов – рост добычи, успехи буровиков и инновации

На нефтегазовых месторождениях Балканского велаята – Экерем и Северный Готурдепе при проведении буровых работа достигнуты определённые ресультаты.

За январь-май 2025 года на Экереме пробурено 19 500 метров. Большая часть данных глубин оправдала усилия буровиков и оказалась пригодной в эксплуатационных целях. За этот период они завершилось бурение двух скважин. Продолжается бурение еще одной скважины.

На одной из скважин месторождения Северный Готурдепе получен промышленный приток нефти.

В бурении данной скважины использовалась буровая установка «Уралмаш-3Д» Российской Федерации.

Тем временем, в Лебапском велаяте проводятся разведочные работы, осуществляемые нефтегазоразведочной экспедицией «Lebapnebitgazgözleg» Государственной корпорации «Туркменгеология».

На разведочной скважине, пробуренной на месторождении Северный Газлыдепе получен крупный приток природного газа. Специалисты утверждают, что дебет скважины составляет 420 тысяч кубометров природного газа и 5 тонн газового конденсата в сутки. На глубине 3085-3089 и 3010-3012 метров обнаружены богатые запасы природного газа.

На этом месторождении в течение многих лет добывается природный газ. По этой причине продуктивные скважины считаются скважинами низкого давления. Однако специалисты полагают, что это месторождение богато ресурсами.

Поисково-разведочные работы ведутся также в Заунгузских Каракумах.

Заунгузские Каракумы – газодобывающая площадь, северная часть пустыни Каракумы, на которой расположен ряд газоконденсатных месторождений Туркменистана.

Здесь госкорпорация «Туркменгеология» и концерн «Туркменгаз» на 2024-2026 годы запланировали бурение поисково-разведочных, оценочно-эксплуатационных скважин на бессернистых газовых месторождениях.

В прошлом году на месторождениях Чартак и Тачмурадов был получен промышленный приток природного газа.

Нефтегазодобывающее управления Лебапского велаята «Lebapgazçykaryş» Государственного концерна «Туркменгаз» за январь-апрель добыло более 3 млрд 207,5 млн кубометров газа и 11,6 тыс. тонн газоконденсата.

Основная часть производимого управлением товарного природного газа экспортируется в Китай. Для этого добываемый природный газ непрерывно подается в газопровод высокого давления Малай-Багтыярлык.

За январь-апрель объем транспортировки топлива по этому трубопроводу достиг почти 1,8 млрд кубометров.

Достижения бурильщиков и геологов подкреплены научными инновациями. Так, недавно профессоры и преподаватели кафедры геологии и геохимии Международного университета нефти и газа имени Ягшигелди Какаева запатентовали «Инновационное гидравлическое устройство для вытеснения воздуха из полостей бурильных труб».

Новая разработка предназначена для заполнения бурильных и обсадных труб буровым раствором при их спуске в скважину, а также для вытеснения скоплений воздуха из внутренних полостей бурильных и обсадных труб.

Оборудование было протестировано на газовом месторождении «Галкыныш» на глубинах 1600, 2350, 3496 и 4190 метров соответственно. В результате испытаний установлено, что путем применения научно разработанного инновационного гидравлического оборудования для совершенствования буровых работ на скважинах можно предотвратить возникновение препятствий, возникающих из-за изменения давления на забое скважины в процессе бурения.

В вузе также разработано «Пневмоструйное моющее устройство». Оно предназначено для промывки и очистки буровых установок, их узлов и деталей. В результате обеспечивается экономия рабочего времени, воды, поддерживается экологическая безопасность. ///nCa, 13 июня 2025 г. (по материалам газеты «Nebit-Gaz»)