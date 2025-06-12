В Ашхабаде открылась международная выставка-ярмарка «Turkmentextile Expo – 2025»

11 июня в Ашхабаде стартовала Международная выставка-ярмарка «Turkmentextile Expo – 2025», ставшая масштабной площадкой для демонстрации достижений текстильной промышленности Туркменистана и развития международного сотрудничества в этой сфере.

В выставке участвуют около 110 экспонентов, включая предприятия Министерства текстильной промышленности Туркменистана, частные компании, а также более 60 зарубежных фирм — производителей оборудования, красителей, сырья и аксессуаров. Среди них — такие известные бренды и поставщики, как Toyota Industries Corporation, Murata Machinery (Япония), Rieter (Швейцария), LMW Global FZE, Lakshmi Card Clothing (Индия), а также MRN Kimya (Турция), Atul Chemical, Indokem (Индия) и Ben tech Chemical (Таиланд).

На выставочных стендах представлены одежда, ткани, джинсовые изделия, рабочая форма, сумки, домашний текстиль, ковровая продукция, а также изделия из кожи — обувь, сумки и аксессуары, произведённые как государственными, так и частными предприятиями всех велаятов страны.

Особое внимание уделено участию иностранных компаний, специализирующихся на предметах домашнего обихода и декора. Свои коллекции демонстрируют такие бренды, как Jumbo, Karaca и English Home, представляя широкий ассортимент текстиля, мебели и кухонных принадлежностей.

В рамках деловой программы выставки проходят мастер-классы от туркменских и зарубежных дизайнеров. Специалисты знакомятся с современными тенденциями в области моды, дизайна одежды и текстильного производства. Особое место в экспозиции занимает национальный костюм, украшенный вышивкой и орнаментами, отражающими богатую культурную традицию Туркменистана.

Национальное искусство вышивки, включённое в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, активно развивается и находит новые формы благодаря труду современных дизайнеров. Экспонаты туркменских Домов моды — Ashgabat Fashion House, Goç Ýigit, Duman Show, Dana Peri, AINA, Aýna Sari, Mirasly Senet, Binayim, Chynar Fashion, LN — сочетают в себе традиции и современные модные тренды.

Зрелищной частью выставки стали модные показы с участием дизайнеров из Италии, Франции, Великобритании, Нидерландов, Сингапура, Индии, Казахстана и Узбекистана. Коллекции отечественных и зарубежных модельеров были представлены на подиумах Торгово-промышленной палаты Туркменистана.

«Turkmentextile Expo – 2025» продлится до 13 июня, предоставляя участникам и посетителям уникальную возможность наладить деловые связи, обменяться опытом и открыть новые горизонты в мире текстиля и моды. ///nCa, 12 июня 2025 г.