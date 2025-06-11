Стартовый Go Night в Ашхабаде: “Инновационный менеджмент в бизнесе – Эффективное лидерство и ИИ-системы”

В Ашхабаде состоится стартовый GoNight сезона 2025, организуемый представителями проекта Go Viral в Туркменистане. Темой воркшопа станет бизнес с акцентом на деловое администрирование и инновационный менеджмент.

Спикерами на встрече сообщества выступят опытные эксперты с многолетним опытом делового управления, которые поделятся личным опытом, от старта карьеры до лидирующих позиций в компаниях.

Батыр Реджепов – молодой эксперт с многолетним стажем работы в бизнес-менеджменте. Имея опыт в консалтинге, Батыр помогает местным бизнесам автоматизировать рабочие процессы, используя инновационные технологии. Во время GoNight, он поделится опытом внедрения чат-ботов и ИИ-систем для работы с клиентами в бизнес-среде Туркменистана.

Людмила Азизова – профессионал с 10-летним стажем HR-менеджмента в Туркменистане и за рубежом, специалист по работе с клиентами, а также, в прошлом, лектор в престижных университетах. Тема ее предстоящего выступления – эффективные стратегии командообразования и управления в корпоративной среде, а также мировые практики в бизнес-менеджменте.

Go Night пройдет 14 июня в 18:00 в коворкинг-центре “Ynamly kepil” (https://maps.app.goo.gl/2uz4GRdpXxGk4eP3A). Участие в мероприятии бесплатное, однако необходима предварительная регистрация (https://forms.gle/fvex3jKR6cMdn9dd6).

Подробная информация доступна на официальной странице проекта (https://instagram.com/goviral.ca/), а связаться с организаторами по дополнительным вопросам можно по электронной почте: mumkinchilik.dunyasi@gmail.com .

Проект Go Viral проходит в Туркменистане уже 4-й год. Программа нацелена на развитие креативных и социальных инициатив в сферах бизнеса, инноваций, технологий и медиа и предлагает множество уникальных возможностей для профессионального и личностного роста, укрепления регионального сотрудничества и реализации значимых инициатив, способных положительно повлиять на устойчивое развитие Центральной Азии.

В Туркменистане проект Go Viral реализуется IDEA Центральная Азия в партнерстве с ХО “Мюмкинчилик дюньясы” при финансовой поддержке Дипломатической миссии США в Казахстане. /// “Mumkinchilik Dunyasi” ES Team, GoViral Community Partner in Turkmenistan