Почувствуйте слияние фэшн-стилей: Выставка Turkmen Textile Expo 2025 познакомит Ашхабад с мировой модой

Выставка-ярмарка “Turkmen Textile Expo 2025” пройдет в Ашхабаде 11-13 июня 2025 года.

В течение двух дней в рамках выставки Ашхабад станет свидетелем великолепных показов мод, где ведущие мировые имена сойдутся на одной сцене с талантливыми туркменскими дизайнерами. Это уникальный шанс увидеть слияние мировых тенденций с богатым культурным наследием Центральной Азии.

Впервые на ашхабадском подиуме будут представлены коллекции от:

Марианна Мичели (Италия): президент Недели моды Mad Mood в Милане, известная своей поддержкой молодых талантов и сочетанием классической элегантности с авангардными идеями. Она лично представит коллекцию итальянского дизайнера Леонардо Лигорио.

Омар Мансур (Великобритания) – лондонский кутюрье, известный мастер создания экологичной и изысканной вечерней одежды, умело сочетающий восточные мотивы с европейским шиком.

Хейден Нг (Сингапур): Сингапурский модельер и основатель ASEAN Fashion Designers Showcase, чьи коллекции отличаются чистотой линий, архитектурными формами и глубоким азиатским влиянием.

Miss Pearl Couture (Нидерланды): бренд Pearl Dronkers, сочетающий европейскую изысканность с ярким индивидуальным стилем, создает потрясающие свадебные, вечерние и сценические наряды.

Айдархан Калиев (Казахстан): главный дизайнер модного дома “Asyl-Design” и пионер “нео-фольклора”, переосмысливающий традиционные костюмы кочевников и интегрирующий их в современную моду.

Saaj By Ankita (Индия): Выдающийся индийский модный бренд Ankita Chaudhry, мастерски сочетающий мировые тенденции с богатым наследием индийских ремесел, особенно известный своей изысканной вышивкой бисером.

SilkVATS (Узбекистан) от Пулатжона Юлдашева – ведущее предприятие, предлагающее более 10 видов изысканных шелковых тканей и готовой продукции, символизирующих узбекский шелк и качество.

Азиз Муртазаев (Узбекистан): Выдающийся мастер и хранитель ремесленных традиций Маргилана, основатель студии ремесел IkatUz, занимающейся возрождением иката, натуральным крашением и типографией.

Талантливые туркменские дизайнеры продемонстрируют уникальное видение национального стиля:

Дом моды Министерства текстильной промышленности “Miras” – пионер, сочетающий современные линии с глубоким уважением к историческим символам.

ГОВХЕР ГУВЕРНЕ: Создает увлекательный диалог между туркменскими мотивами и парижским шиком, который уже представлен в ведущих модных журналах.

GOC YIGIT (Шалар Рахимов): В своей коллекции “Oguzlar” переосмысливает национальный мужской стиль, делая древнюю историю актуальной сегодня.

AINA SARI: Изящно переплетает туркменскую символику с современными формами, создавая предметы искусства, которые можно носить.

CHYNAR COUTURE – образец изящества и глубины, где каждая деталь создает глубокое впечатление.

ДЖЕННЕТ АГАЕВА: Ее коллекции предлагают глубокое исследование туркменского костюма, предлагая его свежую интерпретацию, а не просто реконструкцию.

LN_ROOM (Ляля Непесова): Ее коллекция “Знаки Зодиака” сочетает роскошь с архетипическими сюжетами, создавая моду с глубоким смыслом.

DANA PERI (Дана Ходжамгулиева): Ее работы, пронизанные национальным колоритом, выходят за рамки границ, делая искусство доступным и близким к повседневной жизни людей.

BINAÝM (Умида Кадырова и Ольга Серикова): Смелое заявление о современной туркменской женщине, которая чтит свои корни, живя в современном ритме.

СУЛГУН БАТЫРОВА: Стремится создавать не просто одежду, а произведения искусства, призванные подчеркнуть индивидуальность и элегантность владельца.

МУКАДДЕС ИБРАГИМОВА: Сочетает творческий подход с точным кроем и передовыми технологиями шитья.

MIRASLY SENET: В рамках проекта “Путешествие с караваном” эта инициатива возрождает ремесла Великого Шелкового пути, создавая яркий культурный мост через ткани и крой.

Ювелирные изделия DUMAN: Каждое ювелирное изделие рассказывает историю, каждая форма – эмоцию. Их творения, от изысканной классики до смелого авангарда, дополнят любой образ.

За пределами подиумов вас ждут интерактивные зоны, где вы сможете раскрыть свои таланты и научиться новым навыкам:

• Мастер-зона “Искусство без отходов”: узнайте, как вдохнуть новую жизнь в текстиль, сократив количество отходов и создав красоту из остатков. Участвуйте в живых мастер-классах и участвуйте в коллективном художественном путешествии.

• ДЖИНСОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ: Ваши джинсы, ваш стиль, ваша история: пространство для безграничного творчества с денимом! Научитесь создавать одежду по индивидуальному заказу, аксессуары и предметы домашнего декора из старых джинсов.

• Роспись по ткани: Искусство и мода: Превратите обычную ткань в холст под руководством опытных художников, в том числе талантливого туркменского художника-дизайнера Даны Пери, и создайте свой уникальный дизайн.

Все мастер-классы бесплатны для посетителей выставки TurkmenTextile Expo-2025, они проводятся ежедневно с 10:00 до 17:00 (11-13 июня). Все материалы и инструменты предоставляются.

Мода завтрашнего дня: Экспертные сессии и круглый стол состоятся 13 июня.

Присоединяйтесь к ключевым дискуссиям с ведущими дизайнерами и экспертами:

Презентации дизайнеров:

• Айдархан Калиев (“Нео-фольклор”), Омар Мансур (“Маркетинг вашего бизнеса в сфере устойчивой моды”), Говхер Гуверне (“Национальная идентичность в международной моде”) и Елена Хоритонова (“Новые материалы и технологии: европейский опыт”).

• Круглый стол “Диалог Востока и Запада”: Интерактивная дискуссия с участием Хейден Нг (основатель ASEAN Fashion Designers Showcase).

Адрес выставки – Торгово-промышленная Палата Туркменстана.

///nCa, 7 июня 2025 г.