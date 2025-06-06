ЮНИСЕФ в Туркменистане запустил Летнюю школу по вопросам изменения климата для молодежи 2025

Ашхабад, 5 июня 2025 года — По случаю Всемирного дня окружающей среды 35 молодых лидеров по климату со всего Туркменистана открыли Летнюю школу по вопросам изменения климата для молодежи 2025. Первая сессия прошла в учебном центре Bouygues Turkmen. Эта динамичная программа будет проходить с июня по август 2025 года и направлена на то, чтобы дать молодежи навыки, инструменты и знания, необходимые для осуществления климатических действий в своих сообществах и за их пределами.

Летняя школа стала продолжением успешного Эко-лагеря ЮНИСЕФ 2024 года и является важным шагом в расширении участия молодежи в охране окружающей среды в Туркменистане. В течение трех месяцев участники будут углублять свои знания в области изменения климата, снижения рисков бедствий и управления водными ресурсами, а также развивать лидерские качества и навыки ведения переговоров для участия в национальных и международных диалогах. Молодежь получит практические инструменты для экологического активизма, познакомится с экологическими-инициативами в Туркменистане и будет лучше подготовлена к представлению интересов молодежи страны на глобальных и региональных климатических площадках.

Важно отметить, что несколько сессий Летней школы будут способствовать подготовке к проведению Местной молодежной климатической конференции (LCOY) и разработке Национального молодежного заявления Туркменистана.

Интерактивная программа будет реализована при участии широкой команды экспертов, включая представителей гражданского общества, частного сектора, агентств ООН и государственных партнеров. Это обеспечит сочетание технических знаний и практического опыта для участников.

«Эта программа — не просто обучение, это инвестиция в будущее климатическое лидерство Туркменистана», — отметил Александр Нартеа, заместитель представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане, на церемонии открытия. — «Мы гордимся сотрудничеством с активной молодежью и партнерами, чтобы продвигать действия, полезные для людей и планеты».

ЮНИСЕФ выражает благодарность всем партнерам за поддержку в реализации Летней школы по вопросам изменения климата для молодежи, включая Bouygues Turkmen, ОО «Яшыл Шохле», Общество охраны природы, Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, ПРООН. ///nCa, 6 июня 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)