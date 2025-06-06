В Нью-Дели состоялся Деловой совет «Центральная Азия – Индия»

5 июня 2025 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял участие в Деловом совете «Центральная Азия – Индия», который состоялся в Нью-Дели.

В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам партнерства в области транспортно-логистической взаимосвязанности, цифровой экономики, а также инвестиционных возможностей в реализации совместных проектов и программ по данным направлениям странами Центральной Азии и Индии.

В своем выступлении Мередов отметил, что Туркменистан придает большое значение деятельности Делового совета. Также констатирована значимость активного использования и расширения рамок и опыта, созданных на полях данного совета.

В контексте создания энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры в Центральной Азии была отмечена значимость флагманского энергетического проекта газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ).

Кроме того, состоялся обмен мнениями касательно инвестиционных возможностей в совместных транспортных и логистических проектах, которые соответствуют инициативам по продвижению транспортно-транзитных коридоров по направлению Север-Юг.

Стороны выразили заинтересованность в системном сотрудничестве с Индией в области инноваций, в частности, в сферах высоких технологий, искусственного интеллекта, создании цифровых платформ.

По общему мнению участников Делового совета, итоги заседания призваны содействовать достижению конкретных результатов для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества по широкому спектру направлений.

Торговые отношения между Индией и Центральной Азией: прогресс и потенциал

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар отметил значительный рост торгово-экономических связей Индии с Центральной Азией за последнее десятилетие во время своего выступления на Деловом совете «Центральная Азия – Индия».

Если в 2014 году объем взаимной торговли составлял менее 500 миллионов долларов США, то сейчас объем торговли вырос почти до 2 миллиардов долларов США. Несмотря на эту положительную тенденцию, министр подчеркнул, что эта цифра всё еще не отражает весь потенциал экономического сотрудничества между Индией и странами Центральной Азии.

Джайшанкар подчеркнул необходимость устранения этого пробела, особенно учитывая неопределенность в международной экономике. Он призвал правительства и бизнес работать в тандеме, чтобы раскрыть больше возможностей, отметив: “Именно поэтому все мы собрались здесь, в этом зале”.

Министр обозначил три основные цели по укреплению связей:

1. Углубление сотрудничества: увеличение объема и качества существующих торгово-экономических взаимодействий.

2. Диверсификация торговли: расширение ассортимента товаров и услуг, которыми торгуют стороны.

3. Устойчивость и предсказуемость: обеспечение более стабильных и долгосрочных экономических связей.

Для достижения этих целей Джайшанкар подчеркнул важность долгосрочных контрактов, совместных инвестиций и совместных предприятий. Он указал на ключевые отрасли для сотрудничества, заявив: “Говорим ли мы об уране, сырой нефти, потенциально газе, горнодобывающей промышленности, угле или удобрениях – все это важные примеры для достижения действительно долгосрочного взаимопонимания между нами”.

Чтобы полностью реализовать потенциал отношений между Индией и Центральной Азией, Джайшанкар предложил пять целевых решений:

1. Цифровая экономика и инновации: Индия стремится к сотрудничеству со странами Центральной Азии на таких платформах, как UPI, Aadhaar и DigiLocker. Более широкое использование цифровых технологий и программ искусственного интеллекта может открыть новые возможности для торговли и экономического роста.

2. Финансовые услуги: Был достигнут прогресс в открытии центральноазиатскими партнерами специальных счетов в рупиях Vostro в индийских банках, также обсуждается вопрос о внедрении UPI для беспрепятственных транзакций.

3. Здравоохранение и фармацевтика: Фармацевтические препараты остаются ключевым направлением экспорта Индии в Центральную Азию. Укрепление сотрудничества, особенно между регулирующими органами в области лекарственных средств, имеет решающее значение для развития этого сектора.

4. Улучшение связуемости: Увеличение ресурсов и усилий в рамках Международного транспортного коридора Север-Юг (INSTC) и более активное использование порта Чабахар улучшат торговую логистику.

5. Упрощение транзитных процедур: Упрощение таможенных процедур с помощью таких инструментов, как книжка МДП, облегчит трансграничное перемещение товаров.

В дополнение к этим решениям Джайшанкар призвал задействовать экономический и деловой потенциал таких секторов, как туризм, образование, киноиндустрия и культурные обмены. Эти области обещают углубить связи и способствовать взаимному росту. ///nCa, 6 июня 2025 г.