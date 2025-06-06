Туркменистан принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Душанбе

5 июня 2025 года в Душанбе состоялось очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ). Встреча собрала премьер-министров Таджикистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызской Республики, России и Узбекистана. Туркменистан представлял вице-премьер по финансово-экономическому сектору Ходжамырат Гелдимырадов.

В ходе заседания были утверждены несколько документов, нацеленных на укрепление экономического сотрудничества на пространстве СНГ.

Среди документов – Соглашение о сотрудничестве в развитии отраслей тяжелого машиностроения. Документ акцентирует внимание на инновационном развитии, модернизации технологий и оборудования, а также на поддержке производства машин, техники и оборудования для металлургической, горнодобывающей, энергетической, нефтегазовой и химической промышленности, производства крупногабаритных металлоконструкций.

Совет глав правительств одобрил Концепцию развития сотрудничества стран Содружества в области легкой промышленности и План мероприятий по ее реализации.

Концепция предполагает развитие кооперации в переработке сырья животного и растительного происхождения, взаимодействия с химической и нефтехимической отраслями промышленности для сырьевого обеспечения растущего производства смесовых тканей из химических и искусственных волокон и нитей, координацию межгосударственных и межотраслевых связей для обеспечения кооперации с технологически сопряженными с легкой промышленностью смежными отраслями экономики. Также запланированы инновационное развитие технологий и модернизация оборудования, техническое перевооружение, модернизация действующих и создание новых экономически эффективных, ресурсо- и энергосберегающих и экологически безопасных производств легкой промышленности и переработки отходов производства и потребления продукции.

Еще одним важным документом стала Концепция гармонизации национальных систем организации воздушного движения. Ее цель — повышение безопасности полетов и экономической эффективности использования воздушного пространства стран СНГ через

обеспечение однородности регулирующих правил, стандартов, процедур и операционных характеристик.

Совет глав правительств СНГ также утвердил обновленную Концепцию сотрудничества в области охраны здоровья населения. Документ предлагает уделить особое внимание вопросам применения телемедицинских технологий и развитию информационных технологий в здравоохранении. Планируется проведение совместных прикладных и фундаментальных исследований, а также научных, инновационных разработок в области медицины и фармацевтики.

В ходе заседания было подписано Положение о Форуме волонтеров Содружества Независимых Государств. Форум станет ежегодным событием, направленным на обмен опытом, развитие волонтерского движения и укрепление международного сотрудничества. Мероприятие будет проводиться поочередно странами СНГ в порядке русского алфавита.

Участники встречи утвердили Положение о принципах формирования организационно-технической структуры, построения и функционирования Совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил стран СНГ, Положение о Совете руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций в новой редакции, Основные направления и мероприятия развития Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки государств – участников Содружества на период до 2030 года.

По итогам заседания учрежден новый нагрудный знак – «За развитие туризма в Содружестве Независимых Государств». Кроме того, принят ряд документов, касающихся деятельности Экономического Суда Содружества Независимых Государств.

Следующее заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств решено провести 30 сентября 2025 года в Минске.///nCa, 6 июня 2025 г.