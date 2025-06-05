Туркменские НПО приняли участие в региональном учебном лагере по управлению проектами в Самарканде

Представители неправительственных организаций Туркменистана приняли участие в региональном учебном лагере по циклу управления проектами, который проходил в Самарканде (Узбекистан) с 26 по 30 мая в рамках программы Европейского Союза BOMCA 10. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Цель лагеря заключалась в повышении профессиональной компетентности сотрудников гражданского сектора Центральной Азии в сфере проектного планирования и реализации инициатив на местном и региональном уровнях.

В ходе пятидневной программы участники прошли обучение по ключевым темам, включая бюджетное планирование, механизмы малых грантов, коммуникационную стратегию для НПО, антикоррупционные подходы, а также межсекторальное взаимодействие. Обучение проводилось в формате тематических сессий, практических заданий и групповой проектной работы.

Работа лагеря строилась по принципу “учёба через практику”: команды создавали реальные проекты, презентовали их и получали обратную связь от экспертов.

Лагерь стал не только площадкой для обмена знаниями, но и важным шагом к развитию регионального сообщества практиков, способных инициировать позитивные изменения в своих странах.

“Учебный лагерь стал эффективной платформой для обмена опытом и установления партнёрств между представителями НПО стран Центральной Азии”, — отметила Екатерина Белукова, руководитель Компонента 4 Программы BOMCA 10.

Особое внимание в рамках лагеря было уделено созданию устойчивых инициатив, ориентированных на развитие приграничных территорий, защиту прав уязвимых групп и повышение институциональной устойчивости гражданского общества.

Программа BOMCA 10 реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза и направлена на укрепление регионального сотрудничества в области приграничного управления, развития и безопасности. ///nCa, 5 июня 2025 г. (фото – БОМКА)

Пресс-релиз БОМКА:

Финансируемый ЕС Учебный лагерь укрепляет гражданское общество в Центральной Азии

С 26 по 30 мая 2025 Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10) организовала в Самарканде региональный «Учебный лагерь», направленный на повышение потенциала управления проектами организаций гражданского общества (ОГО), особенно тех, которые работают в приграничных районах Центральной Азии.

Поскольку гражданское общество в регионе зачастую сталкивается с ограниченными ресурсами и недостатком целостных знаний Учебный лагерь предложил структурированный и практический подход к разработке проектов с акцентом на прозрачность, подотчетность и эффективную коммуникацию. Участники получали поддержку от экспертов и менторов ЕС на всех этапах проектного цикла – от разработки концепции и стратегического планирования до бюджетирования, мониторинга, оценки и фандрайзинга.

«Этот интенсивный пятидневный учебный лагерь полностью изменил мой подход к работе. Я уезжаю с четкой стратегией, важными контактами и новым взглядом на то, как добиться устойчивых изменений в своем сообществе» – отметила Гавхархон Хусанова, участница и социальный работник Общества инвалидов Узбекистана.

Другая участница, Шолпан Усманова, представляющая Региональное общественное объединение «Сергали-Туркестан» из Казахстана, поделилась своим опытом: «До обучения при планировании наших проектов для нашего сообщества всегда были пробелы. Этот тренинг дал мне четкую структуру и практические инструменты, которые помогут нам создать реальное и ощутимое влияние».

Участники также подчеркнули, что эта инициатива не только укрепила их способность разрабатывать и реализовывать проекты в интересах уязвимых групп населения, но и стала ценной площадкой для построения региональных связей, развития партнерств и обмена опытом между организациями Центральной Азии.

В последний день Учебного лагеря по циклу управления проектами представители ОГО представили проектные предложения, ориентированные на потребности целевых групп в их приграничных районах, заложив основу для возможного дальнейшего сотрудничества с государственными и международными партнерами. Проектные предложения были направлены на решение таких задач, как повышение уровня финансовой грамотности, развитие социального предпринимательства, а также поддержка предоставления государственных социально-экономических услуг уязвимым группам населения – в особенности женщинам, детям и молодежи в приграничных районах. Поддерживая гражданское общество в регионе, ЕС способствует реальным позитивным изменениям в жизни местных сообществ. ///БОМКА, 30 мая 2025 г.