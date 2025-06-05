TESC 2025: Туркменистан и Китай проведут серию мероприятий по линии нефтегазового образования

Сианьский нефтяной университет проведет курсы повышения квалификации в Международном университете нефти и газа имени Ягшигельды Какаева. Об этом сообщил ректор данного вуза Байраммырат Атаманов, выступая на международной научно-практической конференции «Экологические аспекты внедрения инновационных технологий при разработке месторождений углеводородов» (TESC 2025).

«В июле 2025 года планируется визит профессоров и преподавателей Сианьского нефтяного университета в наш университет для проведения двухнедельного курса повышения квалификации для преподавателей факультетов геологии и цифровых технологий», – рассказал спикер.

Для укрепления тесного сотрудничества в области науки и образования и создания мастерской Лу Бань при нашем университете, в октябре 2024 года в г. Сиань, Китай, был подписан Меморандум о взаимопонимании между Международным университетом нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева, Сианьским нефтяным университетом, Хэбэйским нефтяным профессионально-техническим университетом, Китайской национальной нефтегазовой корпорацией и Китайской ассоциацией по международному обмену в сфере образования.

По словам Атаманова, в настоящее время ведутся работы по созданию мастерской Лу Бань, торжественное открытие которого запланировано на этот год.

Также ректор сообщил о планах по созданию совместного туркмено-китайского энергетического учебного центра.

Договоренность о его создании достигнута между Центром обмена и сотрудничества по китайскому-иностранным языкам Министерства образования КНР, Международным университетом нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева и Китайским нефтяным университетом.

Деятельность этой платформы будет нацелена на развитие научного и образовательного сотрудничества между высшими учебными заведениями двух стран и реализации международной образовательной программы «двойного диплома». Соответствующее соглашение будет подписано в текущем году. ///nCa, 5 июня 2025 г.