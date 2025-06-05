TESC 2025: Туркменистан добивается успехов в контроле выбросов из кратера Дарваза

Кратер Дарваза, известный во всем мире как «Врата Ада», горит в пустыне Каракум в Туркменистане с 1971 года. Образовавшийся в результате аварии при бурении разведочной скважины на структуре Чалджульба в составе Зеагли-Дервезинской группы месторождений, кратер был подожжен для предотвращения отравления людей и животных токсичным газом.

Предполагалось, что газ выгорит за несколько дней или пласт обводнится. Однако, как отметила Ирина Лурьева, заведующая лабораторией НИИ природного газа ГК «Туркменгаз», из-за многослойной структуры месторождения Чалджульба подпитка кратера газом продолжается по сей день.

На международной научно-практической конференции «Экологические аспекты внедрения инновационных технологий при разработке месторождений углеводородов» (TESC 2025).

Ирина Лурьева поделилась результатами проекта по взятию под контроль неорганизованных выбросов Дарвазы.

С апреля 2023 года спутниковые снимки, предоставленные компанией Capterio, показали, что летом, когда добыча газа снижается из-за сезонного падения спроса, интенсивность горения кратера возрастает. Однако с началом осени, когда потребность в газе растет, увеличение дебита единственной действующей скважины на месторождении Чалджульба приводит к снижению уровня горения.

Туркменские ученые из НИИ природного газа пришли к выводу, что единственный эффективный способ — это интенсификация добычи газа. Программа работ на месторождении Чалджульба, разработанная институтом, успешно реализуется производственными подразделениями ГК «Туркменгаз».

Ключевые достижения

Освоена наблюдательная скважина, с глубины 200 м получен промышленный приток низконапорного газа (90 тыс. м³/сут).

Разведочная скважина, удаленная от кратера, была выведена из консервации и освоена, дав приток слабогазированной пластовой воды. Низкое пластовое давление и обводнение подтверждают, что фильтрационный поток удалось взять под контроль, а подпитка кратера газом снижается.

Вблизи кратера пробурена новая скважина, обеспечившая высокодебитный приток газа (около 600 тыс. м³/сут) из двух горизонтов.

С декабря 2024 г. в эксплуатации уже находятся 2 скважины и ежемесячный темп отбора газа увеличился в несколько раз.

В феврале 2025 года завершено бурение и опробование еще одной скважины, давшей высокодебитный приток газа (около 300 тыс. м³/сут).

На текущем этапе программы планируется расконсервация еще одной ликвидированной скважины вблизи кратера для дальнейшего усиления контроля над выбросами.

Горение кратера в 2013 году

Горение кратера в 2025 году

Меры оказались эффективными: с августа 2023 года интенсивность неорганизованного горения кратера снизилась более чем в три раза. Если раньше огромное пламя было видно за многие километры, то теперь остались лишь небольшие очаги горения, что подтверждает успех подхода Туркменистана к решению этой уникальной экологической задачи. ///nCa, 5 июня 2025 г.