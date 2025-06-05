TESC 2025: ENI Туркменистан реализует экологические инновации в разработке углеводородных ресурсов

На конференции TESC 2025 в Ашхабаде компания ETL продемонстрировала свой многогранный подход к охране окружающей среды при разработке углеводородного сырья. Благодаря СРП в Небит-Даге, инновационным проектам, таким как BIOPILE, надежным стратегиям сокращения выбросов парниковых газов и устойчивому управлению водными ресурсами, ETL демонстрирует стремление к балансу между высоким качеством операционной деятельности и ответственностью за охрану окружающей среды в Туркменистане.
Eni Turkmenistan (ETL) работает в Туркменистане с 2008 года после приобретения Burren Energy Plc, которой принадлежало 100% акций Burren Resources Petroleum Limited. Это приобретение позволило ETL присоединиться к Соглашению о разделе продукции в Небитдаге (СРП), срок действия которого истекает в 2032 году.
СРП “Небитдаг” охватывает месторождения Бурун, Балкан (ранее Небитдаг) и Узбой, расположенные в Балканском велаяте на западе Туркменистана. Месторождение Бурун расположено примерно в 14 км к западу от перерабатывающего завода “Вышка”, которым управляет Государственный Концерн “Turkmennebit”, и в 50 км к югу от Балканабата. Месторождение Бурун находится примерно в 500 км к западу от столицы Ашхабада.
На всех предприятиях ETL действует интегрированная система управления охраной окружающей среды, здоровья и техники безопасности, сертифицированная в соответствии со стандартами экологического менеджмента ISO 14001. Эта система оценивает воздействие и риски для атмосферного воздуха, почвы и водных ресурсов, уделяя приоритетное внимание профилактике, защите, информированию и участию.
В соответствии с глобальными усилиями Eni, ETL фокусируется на декарбонизации, в частности, на сокращении выбросов метана, и поддерживает переход от линейной экономики к экономике замкнутого цикла. Экологическое сознание внедряется в повседневную деятельность благодаря инициативам по повышению культуры охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды.
Инновационное управление отходами: Проект “BIOPILE“
В нефтяной и газовой промышленности буровой шлам и нефтесодержащие жидкости являются распространенными побочными продуктами, которые традиционно хоронят на свалках в соответствии с национальным законодательством. ETL является пионером в области преобразования отходов в продукт с помощью проекта BIOPILE, направленного на снижение воздействия на окружающую среду. В рамках этой инициативы будет построена специальная установка для сбора и обессоливания нефтешлама, производящая:
• Песок, пригодный для эксплуатации в гражданских целях (например, для строительства колодцев, покрытия трубопроводов)
• Воду, пригодную для выпаривания
• Нефть, извлекаемую для производственных целей
Сокращение выбросов парниковых газов
Краеугольным камнем экологической стратегии ETL является сокращение выбросов парниковых газов (ПГ), основанное на трех основных принципах: Измерение, отчетность и проверка; митигация; а также технологии и НИОКР.
Измерение, отчетность и проверка
• Обнаружение и устранение утечек (LDAR): Периодические кампании по мониторингу выявляют и сокращают выбросы метана на объектах ETL.
• Инициатива OGMP 2.0: Активное участие в соблюдении “золотого стандарта” отчетности нефтегазового партнерства по метану для Eni.
Митигация
• Сокращение сжигания газа на факелах и сброса в атмосферу: Инициативы по минимизации выбросов CO2 и CH4.
• Решения по управлению энергопотреблением: оценка для снижения общего энергопотребления.
Технологии и НИОКР
• Технико-экономическое обоснование: Сотрудничество со штаб-квартирой для внедрения новых технологий даже на таких развитых месторождениях, как Бурун.
Устойчивое управление водными ресурсами
Работая в пустынном районе Бурун, испытывающем нехватку воды, ETL уделяет приоритетное внимание устойчивому водопользованию посредством целевых инициатив:
Обновление водного баланса
• Регулярный количественный мониторинг водных потоков в рамках деятельности ETL.
• Учет сети водоснабжения Буруна.
• Проверка эффективности забора и распределения воды.
Улучшение управления водными ресурсами
• Технико-экономическое обоснование для выявления возможностей повторного использования водных ресурсов (например, сточных вод).
• Проведение оценки водных рисков и разработка планов управления водными ресурсами.
• Определение приоритетности мероприятий по закачке воды.
Усовершенствованный мониторинг
• Технические решения для улучшения картографирования и мониторинга сети распределения пресной воды.
• Оценка текущей деятельности по мониторингу на предмет возможных улучшений.
///nCa, 5 июня 2025 г.