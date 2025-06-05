TESC 2025: ENI Туркменистан реализует экологические инновации в разработке углеводородных ресурсов

На конференции TESC 2025 в Ашхабаде компания ETL продемонстрировала свой многогранный подход к охране окружающей среды при разработке углеводородного сырья. Благодаря СРП в Небит-Даге, инновационным проектам, таким как BIOPILE, надежным стратегиям сокращения выбросов парниковых газов и устойчивому управлению водными ресурсами, ETL демонстрирует стремление к балансу между высоким качеством операционной деятельности и ответственностью за охрану окружающей среды в Туркменистане.

Eni Turkmenistan (ETL) работает в Туркменистане с 2008 года после приобретения Burren Energy Plc, которой принадлежало 100% акций Burren Resources Petroleum Limited. Это приобретение позволило ETL присоединиться к Соглашению о разделе продукции в Небитдаге (СРП), срок действия которого истекает в 2032 году.

СРП “Небитдаг” охватывает месторождения Бурун, Балкан (ранее Небитдаг) и Узбой, расположенные в Балканском велаяте на западе Туркменистана. Месторождение Бурун расположено примерно в 14 км к западу от перерабатывающего завода “Вышка”, которым управляет Государственный Концерн “Turkmennebit”, и в 50 км к югу от Балканабата. Месторождение Бурун находится примерно в 500 км к западу от столицы Ашхабада.

На всех предприятиях ETL действует интегрированная система управления охраной окружающей среды, здоровья и техники безопасности, сертифицированная в соответствии со стандартами экологического менеджмента ISO 14001. Эта система оценивает воздействие и риски для атмосферного воздуха, почвы и водных ресурсов, уделяя приоритетное внимание профилактике, защите, информированию и участию.

В соответствии с глобальными усилиями Eni, ETL фокусируется на декарбонизации, в частности, на сокращении выбросов метана, и поддерживает переход от линейной экономики к экономике замкнутого цикла. Экологическое сознание внедряется в повседневную деятельность благодаря инициативам по повышению культуры охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды.

Инновационное управление отходами: Проект “BIOPILE“

В нефтяной и газовой промышленности буровой шлам и нефтесодержащие жидкости являются распространенными побочными продуктами, которые традиционно хоронят на свалках в соответствии с национальным законодательством. ETL является пионером в области преобразования отходов в продукт с помощью проекта BIOPILE, направленного на снижение воздействия на окружающую среду. В рамках этой инициативы будет построена специальная установка для сбора и обессоливания нефтешлама, производящая:

• Песок, пригодный для эксплуатации в гражданских целях (например, для строительства колодцев, покрытия трубопроводов)

• Воду, пригодную для выпаривания

• Нефть, извлекаемую для производственных целей

Сокращение выбросов парниковых газов

Краеугольным камнем экологической стратегии ETL является сокращение выбросов парниковых газов (ПГ), основанное на трех основных принципах: Измерение, отчетность и проверка; митигация; а также технологии и НИОКР.

Измерение, отчетность и проверка

• Обнаружение и устранение утечек (LDAR): Периодические кампании по мониторингу выявляют и сокращают выбросы метана на объектах ETL.

• Инициатива OGMP 2.0: Активное участие в соблюдении “золотого стандарта” отчетности нефтегазового партнерства по метану для Eni.

Митигация

• Сокращение сжигания газа на факелах и сброса в атмосферу: Инициативы по минимизации выбросов CO2 и CH4.

• Решения по управлению энергопотреблением: оценка для снижения общего энергопотребления.

Технологии и НИОКР

• Технико-экономическое обоснование: Сотрудничество со штаб-квартирой для внедрения новых технологий даже на таких развитых месторождениях, как Бурун.

Устойчивое управление водными ресурсами

Работая в пустынном районе Бурун, испытывающем нехватку воды, ETL уделяет приоритетное внимание устойчивому водопользованию посредством целевых инициатив:

Обновление водного баланса

• Регулярный количественный мониторинг водных потоков в рамках деятельности ETL.

• Учет сети водоснабжения Буруна.

• Проверка эффективности забора и распределения воды.

Улучшение управления водными ресурсами

• Технико-экономическое обоснование для выявления возможностей повторного использования водных ресурсов (например, сточных вод).

• Проведение оценки водных рисков и разработка планов управления водными ресурсами.

• Определение приоритетности мероприятий по закачке воды.

Усовершенствованный мониторинг

• Технические решения для улучшения картографирования и мониторинга сети распределения пресной воды.

• Оценка текущей деятельности по мониторингу на предмет возможных улучшений.

///nCa, 5 июня 2025 г.