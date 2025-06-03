Правительство Туркменистана, ЮНИСЕФ, МОТ и Всемирный банк запускают совместную оценку системы социальной защиты

29 мая 2025 года в Ашхабаде состоялся запуск оценки системы социальной защиты с использованием Основного диагностического инструмента (CODI), реализуемой в партнерстве Правительства Туркменистана, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Международной организации труда (МОТ) и Всемирного банка. Инициатива направлена на повышение эффективности и инклюзивности системы социальной защиты в стране.

Инструмент CODI представляет собой всестороннюю методологию, позволяющую оценить работу национальных систем социальной защиты — определить их сильные стороны, выявить существующие пробелы и предложить обоснованные пути совершенствования. Оценка в Туркменистане направлена на обеспечение более эффективных, справедливых и инклюзивных социальных услуг, уделяя особое внимание нуждающимся и уязвимым категориям населения.

В совещании приняли участие Заместитель Министра труда и социальной защиты населения, Заместитель Министра финансов и экономики, специалисты этих министерств, а также представители ЮНИСЕФ Туркменистана, Международной организации труда (МОТ) и Всемирного банка. Коллеги из Армении, Узбекистана и Таджикистана в режиме онлайн обменялись мнениями и уроками, извлеченными из проведенных CODI оценок систем социальной защиты в регионе.

Участники ознакомились с планом реализации оценки, обсудили приоритеты, цели и структуру рабочей группы, которая будет координировать процесс. Также были представлены примеры того, как инструмент CODI помог в реформировании социальной политики в других странах, и намечены конкретные шаги по дальнейшему укреплению системы социальной защиты в Туркменистане.

«Запуск инструмента CODI знаменует начало важного пути к укреплению системы социальной защиты в Туркменистане, основанного на фактических данных, инклюзии и общей ответственности. Эта оценка поможет нам лучше понять, как охватить каждого ребёнка, каждую семью и каждого человека, нуждающегося в эффективной и устойчивой поддержке. Социальная защита — это не просто помощь, это основа инклюзивного развития и устойчивости нации. ЮНИСЕФ гордится возможностью поддержать эту инициативу совместно с Правительством и партнёрами, чтобы никто не остался без внимания», — отметил Александр Нартеа, Заместитель Представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане.

ЮНИСЕФ координирует работу по оказанию технической поддержки Правительству Туркменистана в проведении оценки CODI совместно с МОТ и Всемирным банком, работая над созданием более сильной, устойчивой и инклюзивной системы социальной защиты, учитывающей интересы детей. ///nCa, 3 июня 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)