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В Астане состоялась 2-я встреча министров экономики и торговли формата «Центральная Азия-Китай»

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30 мая 2025 года на полях Международного Форума Астана 2025 (AIF 2025) прошла 2-я встреча министров экономики и торговли формата «Центральная Азия-Китай», сообщает Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан.

Встреча стала важным этапом подготовки ко второму Саммиту «Центральная Азия-Китай», который состоится в текущем месяце в Астане.

Мероприятие было организовано в целях укрепления торгово-экономических связей между странами региона и расширения сотрудничества в стратегических областях. Заседание открыл министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев. Делегации стран Центральной Азии возглавили:

  • Бакыт Сыдыков, министр экономики и коммерции Кыргызской Республики,
  • Ашурбой Солехзода, первый заместитель министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан,
  • Керимберди Курбанов, исполняющий обязанности министра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана,
  • Хуррам Тешабаев, заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан.
  • Китайскую делегацию возглавил заместитель министра коммерции КНР и заместитель представителя Китая на международных торговых переговорах Лин Цзи.

На встрече стороны обсудили ключевые приоритеты по углублению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развитию взаимодействия в сфере «зеленых» минералов, а также поддержке многосторонней торговой системы.

По итогам заседания были утверждены три стратегических документа, которые планируется подписать в рамках предстоящего саммита:

  • Меморандум о взаимопонимании в области беспрепятственной торговли,
  • План действий по укреплению торгово-экономического сотрудничества между министерствами экономики и торговли,
  • Меморандум по инвестиционному сотрудничеству в области «зеленых» минералов.

Также принят Итоговый документ второй встречи министров экономики и торговли формата «Центральная Азия-Китай».

Стороны подчеркнули продуктивность переговоров и выразили готовность оперативно реализовать достигнутые договоренности.

Товарооборот между Казахстаном и странами Центральной Азии в 2024 году составил 7,6 млрд долларов США.  ///nCa, 2 июня 2025 г. 

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