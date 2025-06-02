Президент Сердар Бердымухамедов принял Председателя Сената Пакистана Сайеда Юсуфа Раза Гилани

В субботу, 31 мая, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял Председателя Сената Исламской Республики Пакистан Сайеда Юсуфа Раза Гилани в рамках его официального визита в Туркменистан, что стало важным шагом в укреплении двусторонних связей между двумя странами.

Выражая благодарность за тёплый приём, оказанный правительством и народом Туркменистана, Председатель Сената передал искренние приветствия от Президента Пакистана Асифа Али Зардари и Премьер-министра Мухаммада Шахбаза Шарифа руководству Туркменистана и Национальному лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову, которого он назвал близким другом Пакистана. Гость также выразил пожелания процветания туркменскому народу, подчеркнув высокую оценку Пакистаном достижений Туркменистана.

Президент Бердымухамедов тепло приветствовал гостя, выразив уверенность, что визит придаст новый импульс развитию межпарламентских связей. Он передал наилучшие пожелания руководству Пакистана и пожелал успешного визита.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества, включая расширение взаимодействия в политической, дипломатической, торгово-экономической, энергетической, транспортной, образовательной и гуманитарной сферах.

Была отмечена позитивная динамика в туркмено-пакистанских отношениях, а также взаимная поддержка международных инициатив двух стран.

Особое внимание было уделено инициативе Туркменистана, в рамках которой Генеральная Ассамблея ООН объявила 2025 год «Международным годом мира и доверия». Этот год совпадает с 30-летием признания статуса постоянного нейтралитета Туркменистана, в честь чего запланирован ряд мероприятий.

Президент Сердар Бердымухамедов пригласил Председателя Сената и членов Сената Пакистана принять участие в этих событиях.

Как подчёркивалось, Туркменистан придаёт особое значение развитию межпарламентских связей. В настоящее время межпарламентское взаимодействие способствует эффективному развитию двусторонних отношений и международного сотрудничества.

Наряду с этим межпарламентский диалог является важной составляющей межгосударственного сотрудничества. Действующие на двусторонней основе парламентские Группы дружбы содействуют обмену опытом в законотворческой деятельности и развитию парламентской дипломатии.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и Председатель Сената Исламской Республики Пакистан Сайед Юсуф Раза Гилани выразили уверенность, что традиционные дружественные отношения между двумя странами будут и впредь развиваться по широкому спектру направлений в интересах двух братских народов. ///nCa, 2 июня 2025 г.