Председатель Сената Пакистана встретился с Министром иностранных дел Туркменистана и Председателем Меджлиса

31 мая 2025 года в МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Председателем Сената Исламской Республики Пакистан Сайедом Юсуфом Реза Гилани, прибывшим с визитом в Ашхабад, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества в политико-дипломатической, культурно-гуманитарной, торгово-экономической, энергетической и транспортно-коммуникационной сферах.

Собеседники отметили конструктивный характер многоплановых туркмено-пакистанских связей проверенных времен и подчеркнули нынешний высокий уровень межгосударственного диалога благодаря политической воле руководства двух стран.

Подтверждена важность сотрудничества Туркменистана и Пакистана в рамках международных структур и значимость механизмов межпарламентского взаимодействия.

В ходе встречи особое внимание было уделено продвижению ключевых региональных инициатив в области связи и энергетики, включая проект газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), проект по передаче электроэнергии Туркменистан–Афганистан–Пакистан (ТАР) и коридор волоконно-оптической связи.

Председатель Сената Пакистана подчеркнул преобразующий потенциал этих инициатив для региональной интеграции, экономического развития и энергетической безопасности. Он также призвал Туркменистан рассмотреть возможность использования стратегических морских портов Пакистана Гвадар и Карачи для дальнейшего расширения региональной торговли и связей.

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В этот же день Гилане и сопровождающая его делегация встретилась с Председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гульмановой.

В ходе встречи глава Сената Пакистана был проинформирован об основных направлениях внешней политики Туркменистана, основанной на принципах позитивного нейтралитета, миролюбия, доверия, равноправия и гуманизма, составе национального парламента, проводимой работе по законодательному обеспечению реализуемых в различных сферах масштабных социально-экономических реформ.

В ходе встречи была туркменская сторона поблагодарила Пакистан за поддержку принятия Резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Туркменистана «2025 год – международный год мира и доверия» и «постоянный нейтралитет Туркменистана».

Стороны с удовлетворением отметили, что Группа друзей нейтралитета, созданная по инициативе Туркменистана в интересах мира, безопасности и устойчивого развития, способствует продвижению принципов нейтралитета в рамках многостороннего диалога, выработке устойчивых политико-дипломатических инструментов для обеспечения всеобщего мира, безопасности и процветания.

В ходе встречи было подчеркнуто, что межпарламентский диалог стал важной частью расширения сферы сотрудничества двух стран, а межпарламентские группы дружбы, созданные на двусторонней основе, расширяют возможности для обмена опытом в законодательной работе.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о современном уровне отношений между двумя странами в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Гилани официально пригласил Председателя Меджлиса посетить Пакистан с официальным визитом в составе парламентской группы дружбы, предложив провести совместные парламентские заседания и тематические семинары. Он также предложил провести переговоры и принять Меморандум о взаимопонимании для институционализации и облегчения парламентских обменов. Гульманова любезно приняла приглашение и приветствовала предложение о заключении меморандума./ ///nCa, 2 июня 2025 г.