ВОЗ и Добровольцы ООН продвигают сеть Youth4Health в Туркменистане через курс интенсив разговорного английского языка

Ашхабад, 12 мая 2025 года – Важным шагом на пути к воспитанию нового поколения лидеров в области глобального здравоохранения стало начало двухнедельного интенсивного онлайн-курса разговорного английского языка для студентов-медиков. Инициатива реализуется Страновым офисом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Туркменистане в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Государственным медицинским университетом им. Мырата Гаррыева, при поддержке Добровольцев ООН.

Этот курс является частью более широкой инициативы Youth4Health, запущенной Региональным директором ВОЗ по Европе доктором Хансом Клюге. Программа объединяет молодых и активных людей из Европы и Центральной Азии, стремящихся продвигать здоровье, благополучие и равенство в своих сообществах. Участники курса из Туркменистана уже являются активными членами этой сети и вовлечены в деятельность по защите интересов в сфере здравоохранения и лидерствa.

Основной целью курса стало развитие навыков общения на английском языке — важнейшего инструмента для участия в международном диалоге в сфере здравоохранения. Программа была адаптирована под потребности будущих медицинских специалистов с акцентом на медицинскую терминологию, общение с пациентами и участие в академических дискуссиях.

Особенностью курса стала его интерактивность и практическая направленность. Под руководством добровольцев ООН и носителей английского языка студенты принимали участие в активных занятиях, включавших ролевые игры, тематические дискуссии и симуляции реальных ситуаций. Эти методы были направлены не только на расширение словарного запаса и развитие беглой речи, но и на укрепление уверенности студентов в использовании английского языка в профессиональной и клинической среде.

Для многих студентов этот курс стал не просто изучением языка — он открыл им дверь в мировое сообщество здравоохранения.

Это была замечательная возможность попрактиковать и развить наши языковые навыки. Для меня это особенно важно, так как изучение языков всегда давалось с трудом, особенно после того, как я сосредоточилась на медицинских, а не гуманитарных предметах», — отметила Яйлымова Джахан, одна из участниц курса.

Назик Атаева добавила: «Я узнала очень много нового и почувствовала ещё большую мотивацию к личностному и профессиональному росту. Очень хочу участвовать в подобных программах в будущем и надеюсь, что такие возможности для обучения и общения будут появляться чаще».

«Студенты были просто невероятны. Подготовленные, открытые, увлеченные и полные света — они делали каждую сессию живой. Работать с ними — это тот опыт, о котором мечтает каждый учитель», — отметил Александр Дмитриев, волонтер ООН, который вел курс английского языка.

Эта инициатива также отражает постоянную приверженность ВОЗ поддержке молодёжи и развитию её потенциала в Туркменистане. Инвестируя в навыки и уверенность молодых специалистов, программа способствует достижению долгосрочной цели — формированию устойчивой, информированной и глобально ориентированной системы здравоохранения. ///nCa, 31 мая 2025 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)