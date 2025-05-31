Укрепление профилактики зоонозных заболеваний: ВОЗ завершила техническую консультативную миссию в Туркменистане

Ашхабад, 30 мая 2025 года – Страновой офис ВОЗ в Туркменистане совместно с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана завершил пятидневную техническую консультативную миссию, направленную на повышение национального потенциала в области профилактики, эпиднадзора и контроля зоонозных заболеваний.

Миссия, проходившая с 26 по 30 мая 2025 года, была ориентирована на проведение интенсивного курса подготовки, целью которого стало обучение группы национальных специалистов, которые в дальнейшем будут выполнять роль тренеров. Эти тренеры сыграют ключевую роль в распространении знаний и передовых практик по контролю зоонозных заболеваний по всей стране. Обучение охватывало широкий спектр тем, включая принципы профилактики и контроля зоонозных инфекций, эпидемиологический надзор и системы раннего обнаружения, оценку рисков и стратегии реагирования на вспышки, межведомственное сотрудничество в рамках концепции «Единое здоровье», ведение случаев и протоколы лечения зоонозных заболеваний.

Курс проводился в Национальном центре общественного здоровья и питания экспертом ЕРБ/ВОЗ Д-м Натальей Пшеничной в тесном взаимодействии с национальными партнерами из Министерства Здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, ветеринарных служб и других заинтересованных секторов. Обучение было построено на междисциплинарном подходе, отражающем взаимосвязь между здоровьем человека, животных и окружающей среды.

По завершении курса, сертифицированные национальные тренеры будут проводить каскадные тренинги для медицинских работников, ветеринаров и специалистов в области общественного здравоохранения на региональном, этрапском и городском уровнях.

Д-р Наталья Пшеничная подчеркнула важность инициативы: «Зоонозные заболевания представляют собой значительную и растущую угрозу глобальной безопасности в области здравоохранения. Инвестируя в национальную подготовку кадров и развивая межведомственное сотрудничество, Туркменистан делает проактивный шаг к созданию более устойчивой и оперативной системы здравоохранения».

В ходе обучения также состоялись обсуждения с национальными специалистами о возможностях существующего потенциала и мероприятиях для дальнейшего укрепления механизмов контроля зоонозных заболеваний в соответствии с пандемической готовностью, реализацией подхода «Единое здоровье» и международными стандартами.

Данная миссия является частью более широкой инициативы, реализуемой в рамках проекта Фонда реагирования на пандемии под названием «Профилактика, готовность и реагирование на пандемии в рамках инициативы “Единое здоровье” в Центральной Азии». Проект направлен на поддержку стран региона в укреплении их систем здравоохранения и улучшении координации между секторами для более эффективной профилактики и реагирования на возникающие инфекционные заболевания. ///nCa, 31 мая 2025 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)