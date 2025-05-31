«Марафон мира и доверия» в Ашхабаде: праздник спорта и единства

Тамир Шакиров

31 мая 2025 года Ашхабад стал ареной яркого спортивного события — «Марафона мира и доверия», организованного представительством Европейского Союза в Туркменистане при поддержке общественного движения Run-Rush.

Забег, прошедший в живописном парке Независимости, объединил более 500 участников: от профессиональных атлетов до любителей и местных жителей, вдохновлённых идеей активного образа жизни.

Участники могли выбрать дистанцию по силам: 2 км, 5 км или 10 км. Каждый, кто пересёк финишную черту, получил памятную медаль, а победители и призёры были отмечены ценными призами. Организаторы позаботились о комфорте бегунов, предусмотрев пункты с водой и лёгкими закусками вдоль трассы.

Марафон стал не только спортивным, но и общественным событием. Для болельщиков и гостей на старте и финише была организована викторина, посвящённая лёгкой атлетике и истории Евросоюза. Участники отвечали на вопросы, выигрывали призы и заряжались позитивной энергией.

«Марафон мира и доверия» доказал, что спорт способен объединять людей, вдохновлять на новые достижения и укреплять связь между культурами. ///nCa, 31 мая 2025 г.