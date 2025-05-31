Глава РЦПДЦА Каха Имнадзе принимает участие в Международной конференции высокого уровня по сохранению ледников в Душанбе

31 мая Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава РЦПДЦА Каха Имнадзе выступил на Международной конференции высокого уровня по сохранению ледников в Душанбе. В своем заявлении он призвал к укреплению партнерских отношений и углублению регионального сотрудничества с целью достижения взаимовыгодных решений по нерешенным вопросам региональной и глобальной повестки дня. Имнадзе отметил, что регион становится образцом регионального сотрудничества. Он подчеркнул, что решение проблемы взаимосвязи между водой и климатом является одним из приоритетов превентивной деятельности Центра. Он выразил надежду на участие всех пяти центральноазиатских государств в продвижении этих важных начинаний.

Конференция высокого уровня в Душанбе была организована в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, объявляющей 2025 год Международным годом сохранения ледников. В мероприятии приняли участие представители государств, политики, эксперты, НПО и СМИ из более чем 80 стран. На конференции были одобрены Душанбинская декларация о ледниках, резюме Председателя и Душанбинское обращение: призыв к действию, с соответствующими рекомендациями и действиями, которым необходимо следовать.

Спецпредставитель генсекретаря ООН Каха Имнадзе подчеркнул важность регионального сотрудничества на Форуме по трансграничному водному сотрудничеству и устойчивости к изменению климата в зависящих от ледников бассейнах Центральной Азии

29 мая РЦПДЦА выступил соорганизатором Регионального форума высокого уровня на тему “Укрепление трансграничного сотрудничества для обеспечения водной безопасности и устойчивости к изменению климата в зависящих от ледников бассейнах Центральной Азии”, который состоялся в Душанбе, Республика Таджикистан. Форум был организован в рамках Международной конференции высокого уровня по сохранению ледников в Душанбе (30-31 мая 2025 года) в партнерстве с Министерством энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, Международным фондом спасения Арала, Межгосударственной координационной комиссией по водным ресурсам, Международной Институтом управления водными ресурсами, Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству, Организацией экономического сотрудничества и развития и Всемирным банком в рамках Центральноазиатской водно-энергетической программы.

Целью Форума было внести вклад в региональные усилия в поддержку Международного года сохранения ледников, объявленного Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на 2025 год. В нем приняли участие высокопоставленные официальные лица из всех пяти государств Центральной Азии, в том числе Далер Шофакир Джума, министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан; Нурджан Нурджигитов, министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан; и Асхат Оразбай, председатель Исполнительного комитета МФСА. В нем также приняли участие представители региональных организаций, партнеров по развитию и научного сообщества. Дискуссии были посвящены ускоряющемуся таянию ледников и его далеко идущим последствиям для водной безопасности, устойчивости к изменению климата и устойчивого развития, при этом особое внимание уделялось скоординированным, научно обоснованным и превентивным подходам.

В своем вступительном слове спецпредставитель Генерального секретаря ООН Каха Имнадзе подчеркнул важность превентивной дипломатии, региональной солидарности и комплексного управления в борьбе с климатическими рисками во взаимосвязи между водой, энергией, продовольствием и окружающей средой. “РЦПДЦА рассматривает этот форум и предстоящую Конференцию по ледникам как важнейшие платформы для принятия практических, перспективных решений. Климатическая безопасность и сотрудничество в области трансграничных водных ресурсов остаются важнейшими элементами нашей региональной повестки дня в области мира и устойчивого развития”, – заявил он.

В рамках своего вклада РЦПДЦА подготовил и выступил модератором специальной сессии на тему “Укрепление трансграничного управления и координации политики”, на которой были рассмотрены возможности укрепления сотрудничества с помощью существующих региональных механизмов, включая МФСА, РЦПДЦА и другие инициативы, возглавляемые учреждениями ООН и партнерами по развитию. Участники подчеркнули важность инклюзивного диалога, согласованной политики, открытого обмена данными, научных инструментов для адаптации к изменению климата и устойчивых механизмов финансирования.

Форум завершился принятием совместных обязательств по углублению регионального сотрудничества в бассейнах, зависящих от ледников. Результаты и рекомендации будут представлены на Международной конференции высокого уровня по сохранению ледников, что еще больше укрепит совместные усилия по борьбе с изменением климата и ускорению прогресса в достижении Целей устойчивого развития.

РЦПДЦА подтверждает свою неизменную поддержку странам Центральной Азии в продвижении мирных, основанных на сотрудничестве и устойчивых к изменению климата подходов к решению общих трансграничных проблем.

РЦПДЦА и Исполком МФСА подписали Меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в области охраны окружающей среды в бассейне Аральского моря

31 мая на полях Международной конференции высокого уровня по сохранению ледников, проходившей в Душанбе, Республика Таджикистан, Каха Имнадзе и председатель Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала Асхат Оразбай подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в целях развития механизма мониторинга и превентивного реагирования на экологические угрозы в бассейне Аральского моря.

Меморандум о взаимопонимании направлен на укрепление сотрудничества и координации между двумя региональными образованиями в решении климатических и экологических проблем, с которыми сталкиваются государства Центральной Азии, и улучшение социально-экономических условий в бассейне Аральского моря.

Спецпредставитель Генерального секретаря ООН Каха Имнадзе встретился со Специальным представителем ЕС по Центральной Азии

31 мая Каха Имнадзе встретился со Специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии г-ном Эдуардсом Стипрайсом в рамках Международной конференции высокого уровня по сохранению ледников в Душанбе.

Встреча предоставила возможность обменяться мнениями о последних событиях в Центральной Азии и скоординировать предстоящие мероприятия в поддержку регионального сотрудничества. Обсуждение, в частности, было сосредоточено на укреплении сотрудничества в рамках Форума женщин-лидеров Центральной Азии, а также на выявлении возможностей для совместных инициатив.

Обе стороны подтвердили свою приверженность укреплению диалога и взаимодействия между региональными и международными партнерами, в том числе в рамках сотрудничества в формате “тройки” между РЦПДЦА, Европейским союзом и ОБСЕ. ///РЦПДЦА, 31 мая 2025 г.