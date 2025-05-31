Диалог на высшем уровне: Бердымухамедов и Токаев обсудили развитие туркмено-казахстанских связей

30 мая, в рамках рабочего визита в Астану, Президент Сердар Бердымухамедов встретился с Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Отметив особое внимание к развитию сотрудничества с Туркменистаном, Токаев подчеркнул: «Мы рассчитываем на достижение конкретных результатов в ходе нашего экономического взаимодействия. Связи и в других областях развиваются достаточно успешно. Прежде всего, это культурно-гуманитарная сфера. Перспективы взаимовыгодных связей достаточно хорошие при том понимании, что будут предприниматься обоюдные усилия по конкретным проектам, которые уже сейчас стоят в повестке дня».

Бердымухамедов передал Токаеву тёплые приветствия и наилучшие пожелания от Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты и поблагодарил за оказанное Герою-Аркадагу гостеприимство во время недавнего визита в город Туркестан.

Как отметили стороны, между Туркменистаном и Казахстаном существует взаимопонимание по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, в частности, по таким вопросам, как поддержание и укрепление всеобщего мира и стабильности, обеспечение устойчивой энергетики и транспорта, использование водных ресурсов, охрана окружающей среды и изменение климата.

Президент Бердымухамедов поблагодарил казахстанского коллегу за то, что он принял приглашение на участие в международном форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, а также 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Также, глава Туркменистана пригласил лидера Казахстана в Туркменистан для участия в Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая пройдёт в Национальной туристической зоне «Аваза».

Как подчёркивалось, доброй традицией стала взаимная поддержка наших стран в рамках крупных международных организаций, прежде всего Организации Объединённых Наций. В данном контексте Президент Сердар Бердымухамедов поблагодарил казахстанскую сторону за содействие в продвижении международных инициатив Туркменистана. Со своей стороны, наша страна поддерживает выдвигаемые на международной арене предложения Казахстана.

В ходе обмена мнениями по вопросам, представляющим обоюдный интерес, в числе приоритетных направлений сотрудничества были названы торговля, энергетика, транспорт и коммуникации.

Отметив положительную динамику во взаимном товарообороте, собеседники констатировали наличие большого потенциала для развития связей в сфере торговли.

Важной составляющей межгосударственного диалога выступает сотрудничество в культурно-гуманитарном направлении. Как подчёркивалось, организация фестивалей и взаимных дней культуры в обеих странах, регулярные контакты между творческой и научной интеллигенцией способствуют обогащению культур.

В завершение стороны выразили уверенность, что нынешняя встреча станет новым импульсом для укрепления плодотворного партнёрства. ///nCa, 31 мая 2025 г. [фото – Aqorda]