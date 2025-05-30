В Таджикистане состоялся Диалог Женщин Лидеров Центральной Азии

29 мая 2025 года представители Меджлиса Туркменистана приняли участие в Диалоге женщин Центральной Азии, состоявшемся в Душанбе, Республика Таджикистан, сообщает Меджлис Туркменистана.

Целью конференции было создание уникального диалогового пространства в регионе для обмена опытом по реализации женского потенциала, а также улучшению положения женщин в современных условиях.

В соответствии с повесткой дня на Женском диалоге под названием «Защита женщин и детей» были заслушаны презентации о программной работе, проводимой в регионе Центральной Азии для повышения эффективности деятельности по обеспечению гендерного равенства, расширению прав и возможностей всех женщин и девочек, успешной реализации Целей устойчивого развития.

В своих выступлениях представители Меджлиса отметили важность принятия Туркменистаном Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «2025 год – Международный год мира и доверия», а также роль женщин в вопросах мира и безопасности, и проводимую в стране работу в этом направлении.

На мероприятии также подчеркивался вклад женщин в формирование экологической культуры. В ходе диалога отмечалось, что женщины принимают активное участие в борьбе с изменением климата, обеспечении продовольственной безопасности, эффективном землепользовании, снижении пагубных последствий изменения климата.

РЦПДЦА: Специальный представитель Генерального секретаря ООН Каха Имнадзе принял участие в Форуме Женщин-лидеров Центральной Азии

29 мая Специальный представитель Генерального Секретаря ООН, глава РЦПДЦА, Каха Имнадзе принял участие в открытии Форума женщин-лидеров Центральной Азии (CAWLC) под председательством Республики Таджикистан.

Это мероприятие, организованное в рамках Международной конференции высокого уровня по сохранению ледников, ознаменовало начало председательства Таджикистана в CAWLC на 2025 год.

В рамках общей темы “Женщины в сохранении ледников” участники Форума обсудили важнейшую роль женщин в адаптации к изменению климата и смягчении его последствий, уделив особое внимание последствиям таяния ледников в регионе. На двух специальных панельных заседаниях были освещены успешные инициативы женщин в области изменения климата и рассмотрены пути совершенствования управления окружающей средой с учетом гендерных факторов.

Одним из ключевых итогов Форума стало принятие Плана действий CAWLC на 2025 год, в котором определены стратегические приоритеты на текущий год, включая усиление взаимодействия в области женщин, мира и безопасности (WPS), устойчивости к изменению климата и регионального сотрудничества.

В своем выступлении Имнадзе поздравил Республику Таджикистан со вступлением на пост председателя Форума и подчеркнул важность преемственности и институционального укрепления этой региональной платформы.

Имнадзе также подтвердил неизменную приверженность РЦПДЦА поддержке Форума, в частности, в его усилиях по содействию разработке регионального плана действий WPS и обеспечению значимого участия женщин, в том числе из Афганистана, в региональных процессах принятия решений.

Поскольку CAWLC вступает в новый этап под председательством Таджикистана, Форум в Душанбе подчеркнул растущее влияние платформы на интеграцию гендерного равенства в региональные и глобальные повестки дня в области климата и безопасности. ///nCa, 30 мая 2025 г.