Туркменская делегация в Астане изучает мировой опыт в области статистики внешней торговли услугами

Астана, Казахстан, 29 мая 2025 года — В рамках совместного проекта Программы развития ООН (ПРООН) и Государственного комитета Туркменистана по статистике (Туркменстат) «Поддержка в совершенствовании статистики внешней торговли услугами, а также в улучшении статистической информации об объемах пассажирских и грузовых перевозок» продолжается ознакомительный визит туркменской делегации в Республику Казахстан. В состав делегации вошли сотрудники Туркменстата, представители Центрального банка и Государственной таможенной службы Туркменистана.

Основной целью визита является укрепление профессионального потенциала сотрудников Туркменстата и других государственных учреждений за счёт ознакомления с лучшими мировыми практиками в области сбора, обработки и распространения статистики международной торговли услугами. Основные направления интереса включают внедрение международных стандартов, эффективное межведомственное сотрудничество и применение современных цифровых решений в статистических процессах.

В ходе визита туркменская делегация провела рабочие встречи в Центре развития торговой политики «QazTrade». Представители туркменской стороны ознакомились с деятельностью Центра, его ролью в формировании экспортной политики Казахстана и поддержке внешнеэкономической деятельности. Стороны обменялись мнениями по вопросам новых тенденций и вызовов в международной торговле, а также определили перспективы дальнейшего сотрудничества в области статистики.

Делегация из Туркменистана также посетила АО «Национальные информационные технологии» — ведущего оператора инфраструктуры электронного правительства Казахстана — с целью изучения передовых цифровых решений в управлении данными и их применения в сфере государственной статистики.

Данный ознакомительный визит представляет уникальную возможность изучить лучшие практики Казахстана — от повышения качества данных и цифровизации статистических процессов до продвижения эффективного межведомственного взаимодействия. Встречи с ключевыми министерствами, статистическими и таможенными органами также способствовали углублению понимания международных методологий и расширению профессиональных связей.

Ожидается, что полученные знания и установленные партнерские связи станут основой для системных улучшений в статистической системе Туркменистана, приведя её в большее соответствие с международными стандартами. Это также будет способствовать разработке стратегической дорожной карты по модернизации статистики внешней торговли услугами и укреплению межгосударственного сотрудничества в регионе. ///nCa, 30 мая 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)