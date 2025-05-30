Россия и Туркменистан обсудили развитие транспортного сотрудничества

В режиме видеосвязи состоялась рабочая встреча генерального директора Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Мамметхана Чакыева с Министром транспорта Российской Федерации Романом Старовойтом.

В ходе переговоров стороны обсудили ключевые направления транспортного сотрудничества между двумя странами.

Одной из центральных тем встречи стало развитие международных автомобильных перевозок.

Стороны рассмотрели перспективы увеличения объемов грузоперевозок российскими транспортными компаниями, а также вопросы синхронизации развития инфраструктуры автодорожного маршрута международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг».

Еще одним важным пунктом обсуждения стало создание единого железнодорожного оператора МТК «Север – Юг». Инициатива получила поддержку партнеров из Казахстана и Ирана.

В ходе переговоров представители России пригласили туркменскую сторону присоединиться к проекту.

Рабочая встреча продемонстрировала стремление России и Туркменистана к укреплению транспортных связей и развитию международных логистических проектов. ///nCa, 30 мая 2025 г.