Роман Василенко на AIF 2025: “Внешняя политика Казахстана основана на диалоге и конструктивной дипломатии”

Фото – Дерья Сойсал

Астана, 28/05/2025

Во время брифинга для прессы на Международном форуме Астана 2025 (AIF) заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко подтвердил ключевую роль страны как региональной державы и глобального сторонника диалога, сотрудничества и демократических реформ.

Международный форум в Астане, который в настоящее время является быстро растущей глобальной площадкой, в этом году принимает около 3000 участников, включая глав государств, правительственных чиновников, представителей международных организаций, руководителей компаний и ведущих экспертов, сообщила nCa Дерья Сойсал, брюссельская журналистка, эксперт по Центральной Азии, аккредитованная при МИД Туркменистана.

“Расширенная повестка дня Форума отражает взаимосвязанные глобальные вызовы сегодняшнего дня — от энергетической безопасности и климатического кризиса до технологических инноваций, устойчивого развития и геополитического сотрудничества”, – сказал Василенко. “Форум предоставляет ценную возможность для поиска коллективных решений проблем, выходящих за рамки границ”.

Форум, который открылся 29 мая выступлениями Президента Токаева, президента Руанды Поля Кагаме, президента Северной Македонии Горданы Сильяновской-Давковой и Генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, подчеркивает растущее влияние Казахстана на мировую дипломатию.

“Одна из главных целей Форума – привлечь внимание стран, призывающих к большему единству и сотрудничеству в решении этих проблем”, – заявил Василенко.

Важнейшей темой брифинга стали значительные внутренние преобразования, произошедшие в Казахстане за последние годы. Василенко подробно рассказал о всеобъемлющих политических и социально-экономических реформах в стране:

“Последние несколько лет стали для Казахстана периодом значительных преобразований. Мы осуществили широкомасштабные политические и социально-экономические реформы, провели парламентские и местные выборы и модернизировали нашу систему управления”.

“Полномочия президента по собственной инициативе президента Токаева были ограничены одним семилетним сроком без права переизбрания; были внесены изменения в систему парламентских выборов; был восстановлен Конституционный суд, а также приняты меры по упрощению регистрации новых политических партий. это привело к появлению новых партий, некоторые из которых сейчас представлены в парламенте. В дополнение к своим инициативам по демократическому развитию, Казахстан активно реализует реформы, направленные на защиту прав человека и укрепление верховенства закона. Хотя проведение наших внутренних реформ всегда является ключевым приоритетом, мы остаемся непоколебимыми в выполнении наших международных обязательств”, – продолжил он.

На международной арене Казахстан стал лидером в области ядерного разоружения и нераспространения, выступающим за мир, свободный от ядерного оружия, и принимающим важнейшие инициативы, такие как Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ. Казахстан стал мировым лидером в области разоружения. В Семипалатинске находился один из двух крупнейших ядерных полигонов Советского Союза, где было проведено по меньшей мере 460 ядерных испытаний. Казахстан инициировал принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, призывающей к проведению Международного дня действий против ядерных испытаний, который был учрежден в 2010 году.

“Казахстан продолжает лидировать в области ядерного разоружения и нераспространения. Как первая страна, добровольно отказавшаяся от одного из крупнейших в мире ядерных арсеналов, мы остаемся неустанными сторонниками мира, свободного от ядерного оружия”, – подтвердил Василенко.

Казахстан, который в настоящее время все чаще рассматривается как средняя держава, играет важную роль связующего звена между Европой и Азией. Казахстан становится ключевым транзитным узлом, в частности, благодаря продвижению Транскаспийского международного транспортного маршрута, или Среднего коридора. Эта относительно новая торговая артерия проходит через Центральную Азию, Кавказ и Турцию, соединяя Каспийское и Черное моря.

По этому поводу Василенко отметил:

“Во времена геополитической неопределенности, экономической фрагментации и растущего недоверия мы считаем, что средние державы могут сыграть уникальную роль в укреплении мира и формировании глобального порядка, основанного на сотрудничестве и инклюзивности.

Казахстан является одной из таких перспективных средних держав. Казахстан, который долгое время считался перекрестком культур и цивилизаций, готов взять на себя эту роль целеустремленно и решительно. Являясь крупнейшим по территории и экономическим центром в Центральной Азии, Казахстан глубоко привержен продвижению многосторонности и конструктивного диалога.”

Стратегические партнерские отношения Казахстана с Европейским союзом и другими глобальными игроками укрепляются, особенно в сферах торговли, инфраструктуры и поставок критически важного сырья, необходимого для перехода к “зеленым” технологиям и цифровым технологиям.

Казахстан также имеет стратегическое значение для европейской повестки дня в области энергетики и климата. Франция, например, в значительной степени полагается на уран для своей атомной системы электроснабжения.

“Вклад Казахстана в повышение экономической устойчивости Европы может выходить далеко за рамки логистики. Казахстан обладает огромными запасами важнейших сырьевых материалов, которые необходимы для технологий, формирующих наш современный мир, включая электромобили, системы возобновляемой энергетики и искусственный интеллект. Страна уже поставляет более 40% мирового урана, необходимого для заправки атомных электростанций, и производит более половины из 34 важнейших видов сырья, которые считаются жизненно важными на международных рынках.

В июле прошлого года Казахстан присоединился к Форуму Minerals Security Partnership Forum, что заложило основу для более тесного сотрудничества. Немецкая компания HMS Bergbau реализует совместный проект по разработке месторождений лития в Восточно-Казахстанской области”. сказал Роман Василенко.

В заключение Василенко напомнил прессе о беспрецедентном инвестиционном потенциале Казахстана:

“Являясь крупнейшей экономикой Центральной Азии, на долю которой приходится 60 процентов иностранных инвестиций региона и которая выросла на 5,1 процента в 2024 году и на 6 процентов за первые четыре месяца 2025 года, Казахстан остается ведущим направлением для торговли и привлечения капитала. С 1993 года наша страна привлекла около 450 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций.” ///nCa, 30 мая 2025 г. (подготовлено – Дерья Сойсал)