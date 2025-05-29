Журналист, аккредитованный при МИД Туркменистана, Дерья Сойсал приняла участие в Астанинском международном форуме

Фото: Дерья Сойсал

АСТАНА, 29 мая. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыл Второй Международный Форум Астана решительным призывом к возобновлению глобального сотрудничества, нераспространению ядерного оружия и институциональным реформам в условиях растущей геополитической нестабильности и технологических сбоев.

Выступая перед аудиторией международных лидеров, дипломатов и экспертов, Токаев предупредил о “глубокой глобальной неопределенности”, угрожающей миру и прогрессу.

Токаев связал внешнеполитическую философию Казахстана со стратегическими инвестициями в технологии и инновации. “Мультилатерализм дает сбои”, – предупредил он. “В нашей внешней политике мы опираемся на приоритет диалога над разделением, а также на уважение суверенных прав.”.

Позиционируя страну как растущий цифровой центр, Токаев объявил, что Казахстан запустил самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии. “Мы стремимся стать центром информационных технологий и инноваций в Центральной Азии”, – сказал он, подтверждая стремление страны стать лидером в области искусственного интеллекта, цифровой трансформации и инноваций.

Вот выступление Президента Республики Казахстан господина Касым-Жомарта Токаева на Пленарном заседании Международного форума Астана:



Уважаемые гости!

Для меня большая честь приветствовать всех вас на Международном форуме Астана.

Мы рады встрече с нашими друзьями и коллегами, представляющими правительства, дипломатические круги, бизнес и академическое сообщество.

Хочу выразить искреннюю благодарность нашим особым гостям: Президенту Руанды Полю Кагаме, Президенту Северной Македонии Гордане Силяновской-Давковой, генеральному секретарю Совета Европы Алену Берсе, бывшему генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну, руководителям организаций системы ООН и другим уважаемым участникам.

Мы возлагаем большие надежды на плодотворный обмен мнениями по вопросам мировой экономики, регионального сотрудничества и другим актуальным проблемам международной повестки дня.

Мы встречаемся в период глубокой глобальной неопределенности. Возникает соблазн назвать этот момент перекрестком, переломной точкой в мировых делах. Но оставим подобные формулировки историкам. Сейчас гораздо важнее, каким будет наш ответ. Нам предстоит сделать выбор – в решениях, которые мы принимаем, и ценностях, которые мы отстаиваем.

Конфликты и войны продолжают распространяться по континентам и обществам. Согласно данным за прошлый год, 52 государства находились в состоянии вооруженного конфликта. При этом экономические потери от насилия достигли 19 триллионов долларов – это около 13,5% мирового ВВП.

Однако за цифрами скрывается более тревожная реальность: современные конфликты становятся все более затяжными и сложными. В них зачастую вовлечено большое количество игроков, в том числе негосударственные формирования. Кроме того, в основе таких конфликтов лежат глубоко укоренившиеся противоречия.

Эти факторы значительно усложняют достижение прочного мира. Наибольшее беспокойство в такой глобальной ситуации связано с тем, что она входит в полное противоречие с новыми тенденциями, связанными с искусственным интеллектом, который начинает доминировать, ведя человечество к кардинально обновленной и пока неизвестной реальности, несущей новые смыслы и новые оценки.

В данном контексте военные конфликты и даже войны, обосновываемые историческими доводами или политической враждебностью, выглядят абсолютно устаревшими и даже странными.

Вместо того, чтобы развязывать войны, мы должны привлечь наши народы, прежде всего молодое поколение, более активно участвовать в достижении прогресса и формировании просвещенного общества.

Хотя традиционные конфликты требуют безотлагательного внимания, мы также должны сфокусироваться на еще более сложной перспективе: нарастающей напряженности между государствами, обладающими ядерным оружием.

Сегодня девять государств обладают совокупным арсеналом из более чем 13 тысяч ядерных боеголовок. Эксперты предупреждают, что риск их применения возрастает, и это может произойти из-за просчета, случайности или эскалации.

Последствия даже одного взрыва могут привести к пагубным последствиям. Ученые считают, что помимо непосредственных разрушений, это может спровоцировать глобальную климатическую катастрофу и привести к гибели урожая.

Мы знаем, что это означает. Казахстан до сих пор сталкивается с историческими последствиями произведенных на его территории 450 ядерных испытаний. Во имя мира мы отказались от унаследованного ядерного арсенала. Сегодня мы продолжаем выступать за нераспространение ядерного и биологического оружия.

Мы должны признать, что угрозы глобальной безопасности носят не только геополитический характер.

Текущая мировая ситуация продолжает меняться. Растет протекционизм, тогда как мультилатерализм дает сбои.

На фоне этой неопределенности стоит четкая задача сохранить налаженное сотрудничество и восстановить его в случае, если оно было нарушено.

Казахстан рассматривает современный турбулентный мир через призму конструктивного взаимодействия. В нашей внешней политике мы опираемся на приоритет диалога над разделением, а также на уважение суверенных прав.

Недопустимы националистическое высокомерие и игнорирование исторических и культурных традиций народов.

В то же время необходимо уважать право всех национальных меньшинств говорить на своих языках и развивать свои культуры. Поэтому мы в Казахстане решительно отстаиваем принцип «Единство в многообразии».

Дорогие друзья!

За последние несколько лет Казахстан провел глубокие экономические и институциональные реформы. Мы решительно намерены построить более диверсифицированную, инклюзивную и ориентированную на будущее экономику, рост которой обеспечит не только стабильность, но и справедливость.

Наша страна предприняла усилия по модернизации и укреплению государственности, чтобы построить в Казахстане подлинно справедливое общество.

На общенациональном референдуме были внесены изменения в Конституцию и одобрены реформы ключевых институтов власти.

Мы перешли от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с консолидированной системой сдержек и противовесов, основанной на концепции «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство».

Я твердо убежден, что эта концепция остается наиболее соответствующей особенностям политической системы Казахстана.

Президентское правление ограничено одним семилетним сроком. Этот беспрецедентный для Казахстана и нашего региона шаг, на мой взгляд, сделает нашу политическую систему более устойчивой, экономику – более динамичной, а общество – более цивилизованным.

Убежден, что Президент – это государственный управленец, нанятый своим народом на определенный срок, в нашем случае на семь лет.

В Парламенте расширено представительство гражданского общества, новых политических партий, женщин, молодежи и людей, представляющих уязвимые группы.

Считаю, что дальнейшее развитие невозможно без действенной системы защиты прав человека, основанной на концепции «Закон и Порядок».

Мы осознаем, что наши реформы проходят в условиях крайне нестабильной геополитической обстановки. Но, как гласит пословица, «Дорогу осилит идущий». Мы не свернем с этого стратегического пути, не прекратим реформы.

Несмотря на глобальные вызовы, в 2024 году рост нашей экономики составил 5,1%. Объем прямых иностранных инвестиций достиг рекордных показателей. Грузопоток по Транскаспийскому международному транспортному маршруту увеличился на 62%.

Однако наше стратегическое видение не измеряется только цифрами. Реформы нацелены на создание нового общественного договора, в рамках которого будет обеспечено процветание всего общества.

Мы инвестируем в человеческий капитал, расширяем возможности для молодых специалистов. Наша первоочередная задача – сократить региональные диспропорции и укрепить средний класс.

Именно поэтому мы продолжаем укреплять наш потенциал в ключевых секторах – от цифровых технологий и искусственного интеллекта до чистой энергетики и производств с высокой добавленной стоимостью.

Мы добились значительного прогресса в цифровой трансформации, что отражает наше стремление стать евразийским IT-хабом.

Мы уделяем особое внимание искусственному интеллекту. Наша цель – стать академическим и инновационным хабом, в котором будет действовать ряд филиалов иностранных университетов и налажено партнерство в области исследований и разработок.

Казахстан запускает самый мощный суперкомпьютер, который уже доставлен в страну.

Кроме того, мы планируем создать новаторскую пилотную зону CryptoCity, в которой криптовалюты можно будет использовать для покупки товаров, услуг и для других целей.

Казахстан, располагающий 40% мировых запасов урана, рассматривает ядерную энергетику как приоритетное направление своей национальной стратегии.

Однако развитие не может быть устойчивым без решения климатического кризиса. Центральная Азия – один из наиболее уязвимых к климатическим изменениям регионов на планете. Потепление здесь происходит в два раза быстрее, чем в среднем по всему миру.

В ответ мы продвигаем прагматичную и согласованную на региональном уровне климатическую повестку. Наши обязательства включают участие в различных международных организациях и соглашениях.

В 2026 году Казахстан в партнерстве с ООН проведет Региональный экологический саммит, который призван стать платформой для объединения стратегий Центральной Азии и глобальных амбиций.

Казахстан по-прежнему привержен стабильной, интегрированной и ориентированной на будущее Центральной Азии, основанной на взаимном уважении и региональной солидарности.

Два месяца назад Генеральная Ассамблея ООН официально учредила Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.

Это важная веха в нашем многостороннем взаимодействии по вопросам развития. Центр будет поддерживать совместные проекты, предоставлять техническую экспертизу и координировать международное сотрудничество.

Уважаемые гости!

Стоящие перед нами угрозы, несомненно, носят транснациональный характер. Однако наши ответные действия становятся все более разобщенными. Институты глобального сотрудничества следует адаптировать в условиях более хрупкого, нестабильного и противоречивого мира.

Казахстан твердо убежден, что средние державы должны быть привержены справедливому и инклюзивному глобальному порядку, который требует переоценки подходов. Соответственно, средние державы, возможно, должны принять на себя большую ответственность.

В конце этого года мы отметим 80-летие Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Основанная в 1945 году 51 государством после разрушительной мировой войны, ООН предложила смелое видение более мирного и безопасного мира.

Сегодня в Организацию входят 193 государства-члена, представляющие собой более разнообразное, комплексное и взаимосвязанное глобальное сообщество.

Однако основные структуры ООН, особенно Совет Безопасности, со временем практически не изменились.

Этот разрыв между институциональной структурой, которая была создана 80 лет назад, и современными реалиями подрывает доверие к ООН и ее эффективность.

Критические решения, затрагивающие миллиарды людей, не должны приниматься лишь несколькими странами.

Поэтому Казахстан поддерживает расширение Совета Безопасности ООН, включая более широкое региональное представительство.

Структурная реформа Совета Безопасности необходима, чтобы ООН оставалась актуальной и по-настоящему отражала реальный мир.

Крупные державы должны подтвердить свою приверженность делу сохранения мира и безопасности, а также ключевому принципу уважения территориальной целостности всех стран.

Все мы должны твердо придерживаться Устава ООН, избегая предвзятых и избирательных подходов к его основным принципам. Только так мы сможем восстановить доверие к авторитету Организации Объединенных Наций.

Дорогие друзья!

Вы приехали в Астану со всех уголков мира со своим опытом, знаниями и взглядами, сформированными на основе разных ценностей и приоритетов.

Именно это интеллектуальное многообразие стало одной из причин для созыва данного Форума.

Существуют разные сценарии будущего – одни открывают возможности, другие таят опасности. Ждет ли нас инклюзивный прогресс или разрушительная фрагментация? Это будет зависеть не от заявлений нескольких лиц, а от сотрудничества большинства.

Международный форум Астана был создан для поддержки этого сотрудничества, предоставляя платформу, основанную на взаимном уважении и открытом обмене мнениями.

Тема этого года «Объединяя умы, формируя будущее» – это одновременно и призыв, и убеждение.

Она отражает нашу уверенность, что глобальные вызовы не могут быть преодолены в изоляции. Дипломатия должна эволюционировать к более глубоким и гуманным формам взаимодействия, не ограничиваясь рамками формального протокола.

Мы вступаем в новый этап глобального развития, в котором новую архитектуру международных отношений будут формировать доверие между людьми, обмен знаниями и гражданская солидарность. Поэтому мы должны расширить горизонты нашего сотрудничества.

Казахстан готов внести свою лепту в эти изменения в качестве генератора идей, архитектора консенсусных решений и надежного партнера разных регионов и культур.

Пусть этот Форум станет местом не только для размышлений, но и для действий. Призываю вас к содержательному диалогу.

С нетерпением жду предстоящих дискуссий. Надеюсь, что результаты Форума будут продуктивными и вдохновляющими.

Спасибо. ///nCa, 29 мая 2025 г. (репортаж подготовлен Дерья Сойсал)