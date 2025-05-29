Центральная Азия укрепит готовность к пандемиям при поддержке Всемирного банка

Исполнительный совет директоров Всемирного банка одобрил финансирование в размере 60 млн долларов для поддержки первого этапа региональной программы «Единое здоровье» в Центральной Азии. Финансовый пакет включает льготный кредит в размере 30 млн долларов для Кыргызской Республики и грант в размере 30 млн долларов для Таджикистана.

Средства будут направлены на укрепление потенциала этих стран в сфере предотвращения, выявления и реагирования на приоритетные риски для здоровья людей и животных. Кроме того, каждая страна получит грант в размере 1,79 млн долларов из Фонда борьбы с пандемиями (Pandemic Fund) для реагирования на соответствующие вызовы.

Предоставление данного финансирования знаменует собой запуск региональной программы на сумму 130 млн долларов, направленной на поддержку Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в обеспечении здоровья людей, животных и окружающей среды посредством согласованного подхода «Единое здоровье» — скоординированной и многосекторной стратегии. Программа будет реализована в период с 2025 по 2032 годы национальными и региональными органами в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Страны Центральной Азии сталкиваются со значительными угрозами в области здравоохранения, включая возникновение и повторное появление патогенов, поражающих людей и животных (зоонозы), их резистентность к антибиотикам, а также проблемы безопасности пищевых продуктов. При этом рост пассажиропотока и торговли сельхозпродукцией открывает большие экономические возможности для региона, но только при условии устранения потенциальных негативных последствий для здоровья.

Кроме того, маршруты миграции диких животных по Центральной Азии, деградация земель и изменение климата дополнительно усугубляют риски пандемий. Вместе с тем регион сталкивается с нехваткой эффективных институциональных механизмов и инфраструктуры для сотрудничества по вопросам зоонозов, резистентности к антибиотикам и безопасности пищевых продуктов.

«Для эффективной реализации подхода “Единое здоровье” в Центральной Азии необходимы надежные системы управления рисками как на национальном, так и на региональном уровне. Несмотря на наличие соответствующих региональных соглашений, их практическое выполнение и обеспечение межсекторного взаимодействия по-прежнему представляют собой серьезные вызовы», — отметила Шобха Шетти, глобальный директор Всемирного банка по вопросам сельского хозяйства и продовольствия. «Всемирный банк готов поддержать страны региона в преодолении этих трудностей и обеспечить им доступ к международному опыту в реализации подхода “Единое здоровье”. Это важный шаг на пути к более здоровому, устойчивому и процветающему будущему для Центральной Азии и соседних регионов».

В ноябре 2023 года, при поддержке Всемирного банка и других международных партнеров, представители министерств и ведомств, отвечающих за здравоохранение, сельское хозяйство и охраны окружающей среды в пяти странах региона, утвердили Рамочную программу действий «Единое здоровье в Центральной Азии» — региональную стратегию, которая закладывает основу для дальнейшего сотрудничества.

«Новая региональная программа Всемирного банка будет способствовать реализации Рамочной программы “Единое здоровье в Центральной Азии”, делая акцент на предотвращении, подготовке и реагировании на пандемии», — подчеркнула Татьяна Проскурякова, директор Всемирного банка по Центральной Азии. «Программа поможет укрепить санитарно-эпидемиологические и ветеринарные службы как на национальном, так и на региональном уровнях. Эти меры позволят повысить конкурентоспособность сельского хозяйства, увеличить объемы торговли сельхозпродукцией внутри региона и за его пределами, а также создать новые стабильные рабочие места для стремительно растущего населения Центральной Азии».

Ключевым результатом программы станет создание первого в Центральной Азии регионального координационного органа по вопросам «Единого здоровья». Он будет способствовать развитию трансграничного сотрудничества, поддержке управления программой, подготовке кадров и продвижению научно-исследовательской повестки в области охраны здоровья людей и животных. Секретариат координационного органа разместится на базе Регионального экологического центра Центральной Азии (CAREC) в Алматы, Казахстан.

Первый этап региональной программы, среди прочего, будет сосредоточен на укреплении потенциала профильных ведомств Кыргызской Республики и Таджикистана в области предотвращения и реагирования на пандемии. В рамках этого этапа планируется реализация широкого спектра мероприятий: создание многосекторных национальных координационных структур и цифровых платформ охраны здоровья людей и животных, повышение квалификации сотрудников системы здравоохранения и ветеринарных служб через программы последипломного образования и повышения квалификации.

Кроме того, региональная программа поможет модернизировать и оснастить сети лабораторий, поддержит внедрение систем идентификации и учета животных, а также усилит механизмы быстрого реагирования на вспышки зоонозных и пищевых заболеваний. ///Всемирный Банк, 27 мая 2025 г.