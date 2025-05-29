Комментарий TDH: Цифровизация банковских услуг в Туркменистане

В политике экономического развития страны, заложенной ­Героем-Аркадагом и в нынешнюю эпоху претворяемой в жизнь под мудрым руководством Президента Туркменистана, большое значение придаётся созданию устойчивой и надёжной банковской системы за счёт цифровизации. Успешно осуществляется работа по внедрению в кредитных учреждениях современных технологий, передовой практики и инновационных методов, постоянному совершенствованию и расширению возможностей национальной платёжной системы, повышению состязательности в этом секторе. Организация деятельности данной структуры в соответствии с реалиями времени, в свою очередь содействует обеспечению конкурентоспособности и прогрессивному развитию туркменской экономики, её активной интеграции в систему мирохозяйственных связей.

Согласно «Государственной программе развития банковской системы Туркменистана на 2011–2030 годы», «Государственной программе развития цифровой экономики Туркменистана на 2021–2025 годы» сегодня принимаются действенные меры, нацеленные на повышение конкурентного потенциала банков, наращивание объёмов кредитования отраслей экономики, составление финансовой отчётности в соответствии с международными стандартами, внедрение инновационных технологий, обеспечивающих качественное предоставление банковских услуг клиентам, модернизацию законодательства, регламентирующего отношения в данной сфере.

Вместе с тем огромное внимание уделяется совершенствованию системы безналичных расчётов, активно используя при этом современные инструменты и новейшие технологии. Исходя из требований времени и позитивной мировой практики, особое значение придаётся последовательной модернизации национальной электронной платёжной системы и обеспечению её защиты.

Кроме того, реализуются практические шаги, связанные с внед­рением новых видов банковских услуг, оказанием качественного клиентского сервиса, созданием соответствующей инфраструктуры за счёт систематического обновления материально-технической базы и программно-технического обес­печения, а также с повышением профессионализма профильных специалистов.

В данной связи представляем обзор современных видов услуг, оказываемых кредитными учреждениями страны в цифровом формате.

Так, в настоящее время в стране значительно вырос перечень современных цифровых услуг, предоставляемых кредитными учреждениями. Созданы широкие возможности для проведения безналичных расчётов посредством таких видов онлайн сервиса, как «Internet-bank», «Mobil-bank», «Elektron söwda», «Halkbank terminal», «Galtaşyksyz töleg», «VISA Virtual», «Menzilara-bank», «Sanly kart», «Sanly töleg», «Sanly karz».

Их использование позволяет в режиме реального времени совершать различные операции, включая оформление кредитов, мониторинг банковских счетов, получение электронной выписки и подготовку электронных платёжных поручений, открытие новых банковских карт, просмотр транзакций.

Как уже отмечалось выше, одним из видов цифровой услуги является банковская карта «VISA Virtual», введённая Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана в рамках совершенствования национальной платёжной системы и предоставляющая клиентам удобную возможность осуществлять множество операций в режиме онлайн.

Кроме того, Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана введена в действие платёжная система «Galkynyş», которая предназначена для проведения в онлайн режиме различных видов платежей в национальной и иностранной валюте. Вместе с тем физические и юридические лица, пользуясь возможностями данной системы, могут делать вклады, подать заявки на получение кредитов и открытие банковских карт, осуществлять переводы, управлять своими счетами и отслеживать движение денежных средств, а также просматривать истории совершенных операций.

Платёжная система «Galkynyş», основанная на программном обеспечении, предусматривает оцифровку наиболее трудоёмких и требующих много времени работ, увеличение числа и скорости услуг, повышение эффективности, точности и качества банковской деятельности за счёт внедрения мобильных технологий.

В целях расширения перечня услуг, оказываемых в цифровом формате, создания благоприятных условий для клиентов, Государственным коммерческим банком «Türkmenistan» введён в действие сервис «Onlaýn kabulhana». В соответствии с ней граждане в любое время суток могут зайти на официальный сайт банка www.tnbk.tm и в подразделе «Onlaýn kabulhana» раздела «Onlaýn hyzmatlar» обратиться за справками, предоставляемыми банками, а также подать заявки на выдачу и перевыпуск банковских карт, получение кредита.

Для этого прежде всего следует в установленной форме зарегистрироваться, создать логин пользователя и пароль, посредством использования которых в подразделе «Onlaýn kabulhana» клиент может запросить необходимые документы. Информация о готовности запроса сообщается по электронной системе, а также по телефону специалистом центрального офиса (или филиала) банка. За получением своих заказов клиенты обращаются в центральный офис банка или соответствующий филиал.

Наряду с этим Государственные коммерческие банки «Daýhanbank» и «Türkmenistan», а также Акционерный коммерческий банк «Halkbank» оказывают цифровые услуги по оплате в онлайн формате за обучение студентов, получающих образование за рубежом, и их проживание в общежитиях. Кроме того, физические лица имеют возможность оплатить обследование и лечение за пределами Туркменистана, пополнять самостоятельно через Интернет-сеть счета своих международных банковских карт «VISA» и «MasterCard».

В соответствии с услугой «Menzilara-bank» Государственного коммерческого банка «Daýhanbank», граждане для осуществления в режиме реального времени соответствующих операций должны один раз посетить банк и подать на проверку оригиналы платёжных документов и, открыв депозитный валютный счёт, обратиться с заявкой для регистрации пользователя. После, в разделе «Onlaýn töleg» официального сайта банка, клиент согласно установленной форме заполняет поля в окне и загружает платёжные документы. О востребованности данного сервиса говорит тот факт, что за январь–апрель 2025 года около 34,8 тысячи клиентов воспользовались им.

В соответствии с услугой «Onlaýn halkara töleg» Государственного коммерческого банка «Türkmenistan» можно совершить платёжные операции в режиме реального времени. Для этого следует один раз посетить банк и представить соответствующие документы, после чего сотрудник кредитного учреждения производит процедуру подключения клиента к соответствующему сервису по Интернет-сети. Таким образом, граждане могут воспользоваться возможностями обслуживания через подраздел «Internet-bank», размещённый в разделе «Onlaýn hyzmatlar» официального сайта банка www.tnbk.tm. О большой заинтересованности туркменистанцев в использовании этой услуги свидетельствует то, что за январь–апрель 2025 года для пополнения счетов своих международных банковских карт «VISA» и «MasterCard» подключились свыше 1,5 тысячи клиентов.

Нововведения в развитии систем сотовой связи служат ключевыми драйверами в процессе формирования потребностей для современных банковских продуктов. В данной связи кредитными учреждениями страны разрабатываются соответствующие мобильные приложения для смартфонов, с помощью которых осуществляются безналичные платежи, в том числе бесконтактные.

В их числе мобильное приложение «Sanly töleg» Акционерного коммерческого банка «Halkbank», с помощью которого клиенты дистанционно могут надёжно и легко через официальный сайт www.halkbank.gov.tm ежемесячно пополнять счета международных банковских карт. Сведения о произведённых транзакциях направляются в виде СМС-оповещений на сотовые телефоны граждан, пользующихся данным сервисом. Этот вид банковской услуги содействует расширению спектра безналичных расчётов и обеспечению оперативности проведения платёжно-расчётных операций. В соответствии с данными за январь–апрель нынешнего года к мобильному приложению «Sanly töleg» были подключены около 6,7 тысячи клиентов-пользователей международных банковских карт «VISA» и «MasterCard».

В целях упрощения для турк­менистанцев оформления кредитов посредством использования цифровой системы, Акционерным коммерческим банком «Halkbank» для физических лиц введена в действие услуга «Sanly karz». С помощью установленного на телефоне специального мобильного приложения можно дистанционно через официальный сайт банка обращаться для получения потребительского кредита, быть в курсе статуса, самостоятельно проверять кредитную историю, представить в электронном формате необходимые документы, а также автоматически определить сумму займа.

Основным преимуществом данного мобильного приложения является то, что паспортные данные, удостоверяющие личность клиента, реквизиты банковской карты, на которую перечисляется заработная плата, и кредитная история проверяются в онлайн режиме. Для получения востребованного объёма кредитных средств на потребительские цели гражданам достаточно посетить банк только один раз, что важно в плане экономии времени и удобства граждан. Число граждан, пользующихся возможностями данной услуги, неуклонно растёт. Ярким подтверждением тому служит следующий показатель: за январь–апрель 2025 года через мобильное приложение «Sanly karz» обратились около 1,2 тысячи клиентов и оформлены кредиты в объёме 33877,7 тысячи манатов.

Акционерным коммерческим банком «Halkbank» также запущено мобильное программное обеспечение «Halkbank-terminal», разработанное на основе современных и надёжных технологий. Работники предприятий розничной торговли и сферы услуг могут его использовать вместо традиционного платёжного терминала. Это мобильное программное обеспечение позволяет производить оплату за товары и услуги, а также просматривать историю транзакций.

Если смартфоны оснащены технологией бесконтактной оплаты «NFC», то для совершения платежа достаточно поднести банковскую карту к сотовому телефону. В результате считываются данные с банковской карты и производится платёж за приобретённый товар или оказанную услугу. Электронный чек (отчёт), подтверждающий факт совершения оплаты, направляется на смартфон. Следует отметить, что за январь–апрель 2025 года объём произведённых безналичных платежей посредством услуги «Halkbank-terminal» составил 75,3 миллиона манатов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше в 2,94 раза.

Посредством мобильного программного обеспечения «Senagat töleg», предлагаемого Акционерным коммерческим банком «Senagat», можно независимо от местонахождения в любое время дня произвести оплату за сотовую телефонную связь «TMCell» Акционерного общества закрытого типа «AltynAsyr», обслуживание сотовых телефонов CDMA АГТС (Ашхабадская городская телефонная сеть), за Интернет, IP-TV и домашних телефонов, Интернет-услуги предприятия электросвязи «Türkmentelekom», «Beletfilm», «Älem-TV пластиковые карты», а также штрафов, начисляемых Службой дорожного надзора полиции МВД.

Кроме того, с введением его в действие граждане страны получили возможность внести свой вклад в обеспечение счастливой жизни детей, оставшихся без опеки родителей. Мобильное приложение «Senagat töleg» позволяет дистанционно в любое время дня совершать пожертвования на благотворительность в безналичной форме, перечислив средства на счёт Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, созданного по инициативе Героя-Аркадага.

Как видно из обзора, предлагаемые услуги цифровые банковские услуги содействуют расширению перечня безналичных расчётов, обес­печивая оперативность проведения платёжно-расчётных операций, а также позволяют сэкономить время и расходные материалы (бумагу, картриджи, транспортные расходы) кредитных учреждений и их клиентов.

Под мудрым руководством Президента Сердара Бердымухамедова значительные инвестиции направляются в целях совершенствования деятельности банков, в том числе посредством внедрения таких сервисов, как «Internet-bank», «Mobil-bank», «Elektron söwda». С их помощью открываются широкие возможности для повышения эффективности банковских операций и услуг.

Как видно из диаграммы, ­объём безналичных расчётов, произведённых посредством систем «Internet-bank» и «Mobil-bank», ежегодно увеличивается. За январь–апрель текущего года этот показатель соответственно достиг 1721,7 тысячи и 12189,8 тысячи манатов, что демонстрирует динамику увеличения числа клиентов, пользующихся выгодными усло­виями данных услуг.

В продолжение важно привести ещё один показатель. За январь–апрель нынешнего года объёмы безналичных расчётов через банкоматы, терминалы, «Internet-bank», «Mobil-bank», «Elektron söwda» составили 6773,9 миллиона манатов, что в сопоставлении с тем же периодом прошлого года больше на 35 процентов.

Вместе с тем нужно сказать о работе, ведущейся в целях технического обновления, необходимого для оказания банковских услуг в соответствии с реалиями времени. В данном контексте предпринимаются практические шаги, направленные на модернизацию сетевого оборудования банков, активное использование цифровых информационных технологий, совершенствование системы электронного документооборота, обеспечение информационной безопасности, широкое внедрение соответствующего программного обеспечения для противодействия киберугрозам, установку нового серверного оборудования и дисковых массивов. Кроме того, осуществляются меры по повышению профессионализма профильных специалистов.

В целом комплексные преобразования в банковской сфере, начало которым было заложено Национальным Лидером туркменского народа Героем-Аркадагом и ныне успешно продолжающиеся под руководством Президента Сердара Бердымухамедова, обеспечивают надёжность и стабильность развития данной сферы с учётом укрепляющихся рыночных механизмов национальной экономики и проводимых в стране социально-экономических реформ. ///TDH, 28 мая 2025 г.