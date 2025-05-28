В Ашхабаде подводят итоги туркмено-японского проекта по улучшению системы сейсмологических наблюдений

В Ашхабаде в Академии Наук Туркменистана состоялась Международная конференция на тему «Роль мира и доверия в системах снижения риска бедствий», пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Форум позволил подвести итоги проекта «Улучшение системы сейсмологических наблюдений на территории города Ашхабад и вокруг него», реализация которого осуществлялась под эгидой Договора, подписанного между Академией наук Туркменистана и Японским агентством международного сотрудничества (JICA).

В рамках данной проектной инициативы была осуществлена поставка в Туркменистан необходимого оборудования, проводилось обучение специалистов навыкам работы с современным оборудованием. Участниками проекта с туркменской стороны наряду со специалистами Академии наук Туркменистана также стали представители структурных подразделений Министерства обороны Туркменистана, Министерства строительства и архитектуры Туркменистана, столичного хякимлика, агентства «Türkmenaragatnaşyk».

За время реализации проекта были достигнуты значимые результаты: осуществлён ввод в действие цифровой системы сейсмологического наблюдения в режиме реального времени,

проведены многочисленные семинары и научные конференции, основная цель которых состояла в конструктивном обсуждении задач, связанных с оценкой сейсмической опасности и уменьшением ущерба от возможных землетрясений.

В ходе конференции японские и туркменские эксперты представили доклады, осветившие такие аспекты как:

Подготовка населения к чрезвычайным ситуациям

Возможности использования в Туркменистане опыта японской стороны в области инженерной сейсмологии

Результаты проектов, реализуемых Представительством ПРООН в Туркменистане в области снижения риска стихийных бедствий

Значение полевых исследований в прогнозировании возможных оползневых движений в случае землетрясения.

О практических результатам проекта рассказали эксперты Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Йокоо Фумихико и Мацуо Джун.

Так, в Туркменистане была введена в эксплуатацию система сейсмических наблюдений в режиме реального времени. Четыре сейсмометра скоростного типа установлены на двух действующих и двух новых станциях вокруг Ашхабада, а широкополосные сейсмометры были размещены на трёх действующих наблюдательных станциях за пределами города. Все широкополосные сейсмометры соединены спутниковой связью. В зависимости от наблюдательной станции на двух станциях дополнительно был установлен Wi-fi. С целью повышения точности определения эпицентра было принято решение подключить их в систему обработки данных, созданную в рамках проекта JICA.

В 11 населённых пунктах Ашхабада была создана соответствующая сеть наблюдений за сильными движениями, а путём соединения их при помощи оптоволоконной связи образована система, с помощью которой можно следить за инструментальной сейсмической интенсивностью в режиме реального времени.

Как уточнил эксперт Си Хонджун, в настоящее время 13 наблюдательных станций, установленных на нескольких площадках туркменской столицы, получают необходимые данные по оптоволоконной связи и пять – через спутник. Они оперативно передаются в Институт сейсмологии и физики атмосферы АН Туркменистана.

Исходя из строительных норм Туркменистана, была оценена взаимосвязь между интенсивностью сейсмических движений здания и коэффициентом повреждения для каждого типа здания. На пилотной территории было проведено полевое обследование зданий, а также подсчитано их количество по каждому типу. Возможно, именно это направление исследований станет предметом будущего перспективного сотрудничества. Полученные же в ходе проведённых испытаний данные будут полезны для сейсмического анализа зданий и совершенствования норм сейсмического проектирования. ///nCa, 28 мая 2025 г.