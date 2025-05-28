Посол ОАЭ в Туркменистане рассказал о технологиях ИИ для Нефтегазового Сектора

27 мая 2025 года в Международном университете нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева состоялся семинар, посвященный применению искусственного интеллекта (ИИ) в нефтегазовой отрасли.

Семинар, организованный Послом Объединенных Арабских Эмиратов в Туркменистане Ахмедом Аль Хамели, собрал ректора университета, преподавателей и студентов факультета цифровых технологий и кибербезопасности, а также сотрудников посольства ОАЭ.

В ходе своего выступления Посол Аль Хамели подробно рассказал о передовом опыте ОАЭ в сфере образования и внедрения ИИ. Он отметил, что в Объединенных Арабских Эмиратах концепции искусственного интеллекта преподаются с раннего возраста, начиная со средней школы, что позволяет подготовить новое поколение специалистов к вызовам цифровой экономики.

Особое внимание было уделено стремительному внедрению ИИ и связанных с ним технологий в нефтегазовый и энергетический секторы страны. Посол подчеркнул, что эти усилия, предпринимаемые при участии всемирно известных и местных цифровых компаний, уже приносят значительные результаты.

Ахмед Аль Хамели также затронул конкретные решения на основе ИИ для различных отраслей, акцентируя внимание на их потенциале для формирования будущего. Он представил ведущие высшие учебные заведения ОАЭ, выразив готовность оказать поддержку в налаживании научного и образовательного сотрудничества между двумя странами.

Семинар завершился оживленной сессией вопросов и ответов, в ходе которой преподаватели и студенты университета получили исчерпывающие ответы от Посла Аль Хамели на интересующие их вопросы. ///nCa, 28 мая 2025 г.