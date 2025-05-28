Гендерное равенство в фокусе: В Ашхабаде обсудили Резолюцию 1325 СБ ООН

В Ашхабаде начал свою работу двухдневный Региональный семинар с фокусом на Туркменистан по вопросам повестки «Женщины, мир и безопасность» и Национального плана действий по Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан». Организатором форума выступает ОБСЕ.

Семинар собрал представителей министерств Туркменистана, также в диалоге приняли участие международные эксперты по вопросам Резолюции 1325 и интеграции гендерных аспектов в сектор безопасности.

Участие Туркменистана в подобном диалоге по НПД в рамках повестки WPS является логическим продолжением работы по приведению национальных приоритетов в соответствие с международными стандартами, сохраняя нейтральную позицию и способствуя миростроительству путём инклюзивного и гендерного подхода.

Хотя повестка WPS рассматривается как актуальная в первую очередь для стран, находящихся в состоянии конфликта, основные принципы Резолюции 1325 СБ ООН имеют место быть и в продвижении инклюзивных и устойчивых усилий по миростроительству даже в мирных и нейтральных странах.

Выступая с приветственным словом, заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова отметила: «Туркменистан, отстаивающий принципы нейтралитета, мирного сосуществования и уважения мирного права, рассматривает продвижение гендерного равенства как важную составляющую своей политики в области устойчивого развития и безопасности. Мы уверены, что участие женщин в процессах миростроительства и обеспечения безопасности должно быть не эпизодическим, а системным и институционализированным. Повестка дня «Женщины, мир и безопасность» органично вписывается в наш национальный подход к вопросам мира и стабильности. Туркменистан реализует положения Резолюции 1325 в рамках Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства на 2021–2025 годы. За эти годы документ стал платформой для комплексной работы в сферах законодательства, образования, расширения участия женщин в жизни общества».

Она также особо отметила роль Диалога женщин Центральной Азии, созданного по инициативе Туркменистана в 2019 году при поддержке всех 5 стран. Он стал эффективной региональной платформой, способствующей реализации повестки дня «Женщины, мир и безопасность». В его рамках осуществляется тесное сотрудничество с Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для ЦА и странами региона. Диалог продвигает идеи партнёрства, взаимной поддержки, участия женщин в управлении и принятии решений по вопросам мира и развития.

По словам главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде, Посла Джона МакГрегора, одним из ключевых результатов этого двухдневного мероприятия стал обмен национальным опытом и передовой практикой ОБСЕ в изучении наилучших путей продвижения повестки дня «Женщины, мир и безопасность» и адаптации национальных планов действий с учётом принципов Резолюции 1325 СБ ООН.

Как отметил МакГрегор, устойчивый мир не может быть достигнут без значимого участия в дискуссиях женщин наряду с мужчинами. Это известно из многовекового человеческого опыта. Это доказывается снова и снова как ошибками человечества, так и его успехами.

Факты показывают, что когда женщины участвуют в мирных процессах, вытекающие из них соглашения не только более инклюзивны, но и значительно более долгосрочны. Женщины привносят важные взгляды, перспективы, сформированные их ролью в семьях, сообществах, поднимая важные вопросы экономики, образования, здравоохранения, правосудия.

«Содействие гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин является одним из главных приоритетов ОБСЕ и занимает важное место во внутренней и внешней деятельности Центра в Ашхабаде. Спустя 25 лет после принятия Резолюции 1325 СБ ООН, мы ясно понимаем, что значимое вовлечение женщин в процесс миростроительства и принятия решений – это не только вопрос справедливости, но и необходимое условие для прочного мира и устойчивого развития», подчеркнул Посол Джон МакГрегор.

Вопрос «Женщины, мир и безопасность» впервые был включен в повестку дня Совета Безопасности в 2000 году, когда была принята резолюция 1325 (2000) Совета Безопасности о женщинах, мире и безопасности. Резолюция подчёркивает важность гендерного равенства, а также необходимость защиты прав женщин в период конфликтов и после их завершения. В рамках своих инициатив по обеспечению гендерного равенства ОБСЕ оказывает поддержку государствам-участникам в разработке и реализации национальных планов действий, которые позволяют реализовывать цели Резолюции 1325.///nCa, 28 мая 2025 г.